Soldes Cdiscount 2ème démarque : manette SN30 8Bitdo pour Switch à -25%

Aussi compacte qu'abordable

Une manette nostalgique

Nous allons chez Cdiscount pour profiter de ce bon plan. Ce produit est vendu et expédié par l'enseigne uniqueplace. Comptez seulement 3€ de frais de port pour un envoi suivi. Cependant, vous devrez patienter au moins une semaine avant de recevoir la commande chez vous. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne met à votre disposition une garantie casse à 5,99€ pour un an ou 8,99€ pour deux ans. Nous avons déjà fait le tour des modalités liées à cet article, il est temps de passer aux fonctionnalités du périphérique.La manette SN30 8Bitdo est conçue pour fonctionner sur Nintendo Switch mais aussi sur les ordinateurs (Windows, Steam), les Mac et même sur les appareils Android. Comme vous pouvez le constater, ce modèle est extrêmement fin et facile à prendre en main. Il reprend le design du controller de la bonne vieille Super Nintendo. Cet exemplaire conviendra parfaitement aux novices comme aux habitués grâce à son ergonomie optimale.Cet exemplaire peut se connecter en filaire en passant par son port micro-USB ou bien en Bluetooth. Comptez environ 18 heures d'autonomie avec une charge complète. Vous pourrez donc jouer sans vous arrêter toute la journée. Bref, vous savez tout concernant les fonctionnalités de cette manette SN30 8Bitdo. Il ne vous reste plus qu'à la commander.Si vous avez un budget serré et que vous n'avez rien contre les manettes de l'ère Super Nintendo, alors vous serez forcément ravi de cet achat. Tous les gamers devraient y trouver leur compte. N'hésitez pas une seule seconde !