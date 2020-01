Pour les Soldes, Fnac casse le prix du PC Ultrabook Lenovo Ideapad 14"

Le Lenovo Ideapad en vente flash à la Fnac

Les caractéristiques principales de l'Ultrabook

Vous exactement jusqu'à ce soir à 18 heures précises pour vous procurer en vente flash le Lenovo Ideapad S145-14API à exactement 449,99 euros au lieu de 669,99 euros à la Fnac ; ce qui fait 220 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Mais ce n'est pas tout ! Une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au 4 février 2020 fait baisser le prix à 349,99 euros. Au total, vous faites une économie de 320 euros.En ce qui concerne la livraison, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit en magasin Fnac. Avec ce type de livraison, vous ne paierez pas d'éventuels frais de port.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques principales du PC portable.Le Lenovo Ideapad S145-14API est un Ultrabook équipé notamment d'un écran Full HD de 14 pouces (résolution 1920x1080), d'un processeur AMD Quad Core R5-3500U, d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8, de 4 Go de RAM et de 256 Go en SSD ; le tout tournant sous Microsoft Windows 10.Côté connectique, on retrouve le Bluetooth 4.2, le Wi-Fi 1x1 ac, 2 ports USB 3.0, 1 port USB 2.0 et 1 port HDMI.