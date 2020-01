Soldes Darty : Offrez-vous le smartphone Samsung Galaxy S10e à moins de 500€

Un nouveau membre de la famille Galaxy S

Petit mais costaud !

En 2019, Samsung a renouvelé sa gamme de smartphones avec le Galaxy S10. Mais aux côtés de ses deux grands frères, le constructeur a dévoilé un plus petit modèle plus abordable : le Galaxy S10e. Malgré son format plus compact (et l'on parle tout de même d'un écran Super AMOLED 5,8 pouces), Samsung n'a pas lésiné sur la fiche technique.Le téléphone embarque 128 Go d'espace disque pour stocker à la fois toutes vos applications mais également vos photos et vos vidéos. Pour le processeur, Samsung a fait le choix d'un Octo Core 2,8 GHz associé à 6 Go de mémoire vive. C'est bien simple : vous ne constaterez aucune latence dans vos applications ou dans vos jeux vidéo même après plusieurs semaines d'utilisation.Pour le logiciel, le Galaxy S10e embarque OneUI, la nouvelle surcouche signée Samsung appliquée à Android 9. A travers cette mise à jour, Samsung a revu l'interface de son système pour la rendre moins chargée, plus élégante et surtout plus fonctionnelle. Les options importantes tombent sous le doigt et vous gagnez en rapidité lors de l'utilisation de votre smartphone.Enfin l'appareil photo est composé d'un module à deux capteurs, avec un grand angle Dual Pixel 12 mégapixels et un téléobjectif, les deux possédant une stabilisation optique pour des images nettes, précises et très détaillées. A l'avant un double capteur permet de réaliser des selfies de qualité et offre une qualité spectaculaire pour les appels vidéo.Ce smartphone compact mais néanmoins très puissant vous est proposé durant les Soldes 2020 à un prix de 499€. 260€ d'économies sur l'un des appareils les plus récents signés Samsung, c'est une affaire à ne louper sous aucun prétexte.