Soldes Cdiscount 2ème démarque : 4 To de stockage à moins de 90€ (disque dur interne Seagate BarraCuda)

Un disque de grande capacité pour conserver tous vos fichiers



Un composant indispensable à un prix très attractif



Chacun d'entre nous a eu des problèmes de stockage aujourd'hui. Avec l'augmentation de la qualité des fichiers audio, photo et vidéo nos disques durs , bien trop étroits, finissent par être entièrement saturés et l'on ne sait plus comment faire pour ajouter les dernières photos de ses enfants à sa collection ou récupérer ces maudites pièces jointes qui prennent tant de place.Le BarraCuda, conçu par le constructeur Seagate, vous permet d'oublier ces problèmes pouvant empoisonner votre quotidien. Le disque dur interne 3,5 pouces se place directement dans votre machine. Quelques minutes d'installation et un tournevis suffisent pour l'installer dans votre PC et si vous ne voulez pas prendre le risque d'endommager votre appareil, vous pouvez demander les services d'un professionnel.Le disque dur possède un espace de stockage de 4 To, une capacité énorme qui repoussera les limites de votre ordinateur. Avec autant de place vous n'avez plus à vous en faire lorsque vous téléchargez un film, une série ou les centaines de photos prises lors d'un évènement. Il faudra tout simplement des années pour remplir votre disque Seagate. Une préoccupation de moins pour vous concentrer sur vos activités quotidiennes.Pour garantir la sécurité de vos données le constructeur a intégré une technologie de chiffrement SED qui protège toutes vos données sensibles et vos informations personnelles. Seagate a également intégré un dispositif permettant l'effacement complet de vos données au cas où vous souhaitez changer de machine.Le disque dur externe Seagate BarraCuda 4 To est disponible aujourd'hui chez Cdiscount à un prix de 86,90€, soit 31€ d'économie immédiate.