Soldes Cdiscount 2020 : PC Portable Dell G3 (i5-8300H, GTX1060) à 699€ au lieu de 889€

Une sublime machine de jeu

De la puissance à revendre pour des graphismes photo-réalistes

Pour cet ordinateur portable dédié aux gamers , le constructeur américain DELL a fait les choses en grand. L'écran pour commencer est une dalle de 17 pouces Full HD pour tirer partie des graphismes affichés. L'angle d'affichage est excellent et le revêtement utilisé sur l'écran par DELL permet d'atténuer les reflets pour jouer dans les meilleures conditions, quelque soit la luminosité ambiante.Pour le processeur, le constructeur a fait le choix de s'adresser à Intel, le leader mondial du secteur et d'intégrer un Core i5-8300H de 8ème génération associé à 8 Go de mémoire vive. Le stockage est assuré par un disque dur d'1 To complété par un SSD de 128 Go, où seront installés les jeux et le système pour plus de réactivité et des temps de chargement considérablement réduits.Pour la partie graphique, DELL a travaillé avec NVIDIA qui propose sa puce GeForce GTX 1060. Le composant reste un parfait compromis entre puissance brute et consommation d'énergie mesurée, pour jouer plusieurs heures en déplacement, sans être prisonnier d'un chargeur et d'une prise secteur.Enfin la conception même de l'ordinateur a été pensée pour le gaming. DELL a placé deux ventilateurs pour assurer le bon refroidissement de la machine en cours de partie. La connectivité sans fil a été aussi soigneusement travaillée avec l'adoption d'une carte Wi-Fi 802.11ac.Le PC gamer DELL Inspiron G3 17-3779 est un appareil d'exception pour les joueurs. Pour ces Soldes 2020, Cdiscount casse les prix sur ce modèle, disponible à un prix de 699€, soit 190€ d'économies immédiates.