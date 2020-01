Soldes 2ème démarque Cdiscount : Aspirateur robot Amibot H2O à 189€ au lieu de 249€

Profitez d'un très bon prix sur Cdiscount

Un aspirateur robot, de nombreux arguments

À sa sortie en 2016, le robot aspirateur Amibot Spirit H2O affichait un montant avoisinant les 399 €. Son prix a ainsi baissé petit à petit, atteignant il y a peu le très bon rapport qualité-prix de 249 €. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur le pouvoir insolent des soldes d'hiver, qui ont assénés un coup fatal au prix de l'appareil ménager pour lui faire atteindre le prix exceptionnel de 189,99 €.Pour profiter de ce bon plan, c'est sur Cdiscount que ça se passe ! L'Amibot peut vous êtes livré chez vous dès le lendemain de votre commande. Si vous avez décidé de faire des économies en profitant un max des soldes d'hiver, peut-être opterez-vous pour le paiement en 4 fois proposé par l'enseigne française.Le robot aspirateur Amibot Spirit H2O est un objet design, très moderne, arborant sur le dessus un joli verre trempé couleur bleu Lagoon. Plus qu'un aspirateur, l'élégant petit robot est également un laveur de sol autonome qui pourra nettoyer votre intérieur de fond en comble. Ainsi, c'est un véritable concentré de technologies. Son aspiration haute puissance Pure Power attrape poils d'animaux, miettes et saletés en tout genre, en un seul passage. Malgré son tonus, le robot n'en demeure pas moins un compagnon discret, son volume sonore ne dépassant pas les 50 dB.Muni de ses 2 bacs, le premier dédié à la poussière, le second à l'eau savonneuse qui viendra nettoyer vos carrelages et autres sols durs, le Spirit H2O est un robot très complet et donc vraiment pratique pour faire le ménage au quotidien. L'Amibot Spirit H2O se programme en un clin d'oeil via sa télécommande. Pour assurer un nettoyage irréprochable, il est équipé d'un triple filtre HEPA ainsi que de 2 brosses latérales. Une fois son travail effectué, le robot rentre sagement à sa base pour recharger sa batterie qui pourra ainsi faire fonctionner l'appareil à nouveau pendant 2h30.Avec un tel appareil, adieu les samedi après-midi dédiés au ménage : vous pourrez profiter tranquillement de votre temps libre tout en jouissant d'un intérieur parfaitement propre.