Soldes Amazon 2020: Batterie externe 25800mah à 22,04€ au lieu de 100€

La recharge abordable

Une batterie qui volera à votre secours

Nous partons encore une fois chez Amazon pour profiter de cette réduction importante. Tout d'abord, n'oubliez pas de cocher la case "coupon" d'une valeur de 5€ sur la page du produit concerné. Avec cette remise supplémentaire, le site américain vous remboursera les frais de port qui auraient dû s'appliquer. Vous aurez également la possibilité d'activer votre essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime pour recevoir la commande chez vous sous un jour ouvré. Avec cette souscription, d'autres avantages seront à votre portée comme l'accès à Prime Video et Amazon Music. La garantie est valable pendant deux ans. Il est temps d'évoquer les caractéristiques de ce périphérique.Cette batterie externe fabriquée par la marque Feob affiche une capacité de 25800 mAh. D'après le fabricant, elle permet de recharger jusqu'à cinq fois un seul et même smartphone. Bien entendu, ce chiffre dépendra du mobile en votre possession. Elle est compatible avec la plupart des téléphones et tablettes conçus par les plus grandes marques comme Huawei, Apple, Samsung, Sony ou encore OnePlus. Les deux sorties USB 5V/1A et 5V/2.1A vous permettront de recharger plusieurs appareils simultanément.Pour suivre l'avancée de la charge, vous devrez vous référer aux quatre LED présentes sur la façade de la batterie externe. Les appareils en cours de recharge seront également protégés contre les surcharges et les surchauffes. Ce modèle promet une sécurité optimale à tous les niveaux. Enfin, précisons que cet exemplaire est plutôt compact, ce qui vous permettra de le transporter partout sans jamais vous encombrer. Bref, cette batterie saura parfaitement vous épauler au quotidien.La batterie externe Feob 25800 mAh se montrera à la hauteur de vos espérances. Elle est idéale si vous n'êtes pas souvent chez vous mais que vous avez besoin d'utiliser votre smartphone régulièrement. C'est une affaire en or qu'il ne faut surtout pas rater !