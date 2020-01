Soldes deuxième démarque : retrouvez les meilleures offres smartphone à -200€ en promo chez Amazon

Des smartphones abordables pour tous



Trois téléphones à la fois performants et pas chers



Les smartphones sont les appareils les plus populaires durant les périodes de Soldes mais ces derniers sont aussi parmi les plus chers. Les constructeurs intègrent de plus en plus de technologies innovantes et ont fait grimper les couts de certaines de leurs références les plus luxueuses.Mais d'autres sociétés n'ont pas souhaité suivre cette voie et ont préféré axer leurs efforts sur des modèles à moins de 200 euros. Ces appareils sont toutefois très performants, à la fois sur le plan de la puissance brute et des capacités photo, et répondent aux besoins de la majorité des utilisateurs. C'est sur ces téléphones que nos équipes ont concentré leurs recherches pour vous proposer les meilleures offres disponibles à la fois sur Amazon soit le plus grand site de vente en ligne en France.On commence cette sélection avec le Realme 5 Pro 128 Go. Ce téléphone vous propose un large écran de 6,3 pouces sans bordures. La caméra avant de 16 mégapixels est en forme de goutte d'eau pour obtenir la plus grande surface d'affichage possible. L'appareil possède également un processeur Snapdragon 712 AIE pour de solides performances à la fois dans vos applications web mais également dans vos jeux vidéos 3D les plus gourmands.Pour la partie photo, Realme a fait le choix de la polyvalence avec un module à quatre capteurs. L'objectif principal possède une résolution de 48 mégapixels et est complété par un capteur ultra grand-angle, une caméra macro et un téléobjectif, pour varier les possibilités créatives. Le tout est soutenu par une batterie de 4035 mAh, vous apportant une autonomie de plus d'une journée dans le cas d'une utilisation moyenne.Le Realme 5 Pro 128 Go est proposé durant ces Soldes 2020 à un prix de 179€ en utilisant lors de la validation de votre commande le code promo BQU42TYH.Que seraient des Soldes sans la présence de Xiaomi ? Le constructeur chinois ne pouvait manquer l'évènement et vous propose son Redmi Note 8, dans sa version embarquant 32 Go de stockage. Ce grand téléphone de 6,3 pouces est un appareil suffisamment performant pour communiquer avec ses amis, travailler en déplacement ou accéder à ses différentes plateformes de streaming audio et vidéo. Un vrai couteau suisse numérique !Là encore Xiaomi a fait le choix d'un quadruple capteur photo avec un objectif principal de 48 mégapixels, ainsi qu'un téléobjectif ou encore un ultra grand-angle pour immortaliser les paysages les plus époustouflants sans perdre le moindre détail.Le Xiaomi Redmi Note 8 est disponible là aussi chez Amazon pour un prix de 137,24€ au lieu de 209€ habituellement, une offre à ne pas manquer.Enfin le dernier smartphone à ne pas manquer est le Samsung Galaxy A10. La marque coréenne propose également des modèles d'entrée de gamme qui ne déméritent pas grâce à une fiche technique solide pour les besoins du quotidien.L'appareil intègre un écran Infinity HD+ de 6'2 pouces avec une résolution de 1520 x 720 pixels et une caméra poinçonnée pour une plus large surface d'affichage qu'un téléphone classique à bordures. Le smartphone est équipé également d'un un processeur Octa-Core Exynos et d'une batterie de 3 400 mAh pour tenir la journée sans devoir passer par la case recharge.Le Samsung Galaxy A10 est quant à lui proposé à un prix de 138,21€ sur Amazon à l'occasion de Soldes d'hiver 2020. Ne passez à côté de cette occasion exceptionnelle !