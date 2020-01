Soldes Amazon : SSD interne Sabrent M.2 Rocket 1TB à moins de 200€

Un SSD haut de gamme à moins de 200 €

Une flopée d'arguments

Le SSD interne Sabrent M.2 Rocket est un outil haut de gamme qui donnera un gigantesque coup de fouet à votre PC et améliorera ainsi significativement votre expérience utilisateur. Vendu d'ordinaire aux alentours de 230 € et affiché actuellement à seulement 199,98 €, c'est donc une économie de 30,01 € exactement (soit 13 % du prix initial du SSD) que vous ferez en achetant l'appareil aujourd'hui sur Amazon.Le géant américain offre les frais de port à ses clients résidant en France métropolitaine et vous garantit une livraison en 3 jours ouvrés en moyenne. Pour faciliter votre achat vous pouvez bénéficier d'un paiement en plusieurs fois. Cela vous coûtera quelques euros de plus, mais vous permettra d'étaler sur 4 mois le règlement de ce SSD.Le Sabrent M.2 Rocket est un SSD interne de qualité qui permettra d'apporter une réactivité nouvelle aux PC en perte de vitesse. Comme il s'agit d'un M.2 et non d'un disque SATA, son format est plus compact et sa rapidité d'exécution est bien meilleure. L'appareil est compatible au PCIe 4.0 et NVMe 1.3. Pour optimiser ses performances, le SSD traite les commandes SMART et TRIM. Pour faire bénéficier à ses utilisateurs d'un clonage facilité, le Sabrent M.2 Rocket est vendu avec le logiciel Acronis True Image.Le SSD interne M.2 offrant une très grande capacité de 1 To, il permet de stocker toujours plus de données sans avoir à se limiter et sans se poser de question. Pour une meilleure durabilité, il est équipé d'une technologie de répartition de l'usure (wear leveling) de grande qualité.Avec ce SSD interne M.2, vous (re)découvrirez le plaisir d'utiliser un PC rapide et réactif.