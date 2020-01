Soldes Darty 2020: Enceinte Marshall Acton II Google Voice à -33%

33% de réduction pour la Marshall Acton II Voice chez Darty

Un son pur, précis et puissant avec la Action II Voice de Marshall

Il faudra donc se rendre chez Darty pour se procurer en soldes la Marshall Acton II Voice. Affichée en temps normal à 299,99 euros, l'enceinte sans fil est à 199,99 euros pendant toute la durée des soldes ; soit une remise de 33% de la part du site marchand français.À propos de la livraison, il est conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin Darty. Avec ce mode de livraison, les frais de port sont offerts.La Acton II Voice est la plus petite enceinte de la gamme Marshall Voice mais produit un son pur, précis et puissant. Elle dispose de basses profondes et puissantes et surtout des sons plus aigus (2 x 15 Watts / 30 Watts pour le subwoofer).Avec cette enceinte, vous pouvez demander simplement à votre Assistant Google de diffuser de la musique depuis les services de streaming les plus populaires. Vous avez également la possibilité de vous connecter en WiFi, en Bluetooth, avec Chromecast built-in ou à l'aide d'une entrée 3,5 mm.De couleur noire, la Acton II Voice de Marshall mesure 26 cm de longueur et 16 cm de largueur et a un poids de 3 kilos.