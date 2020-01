Soldes Amazon et Cdiscount : les vraies bonnes affaires du mardi

Soldes d'hiver : les meilleures promotions et réductions en direct !

Mise à jour des bons plans Soldes d'hiver : mardi 14 janvier à 07h34

Soldes d'hiver : de vrais bons plans et promotions sur le high-tech

Amazon et Cdiscount mènent la danse des promotions

Soldes d'hiver : à quoi s'attendre pour la deuxième démarque ?

Une nouvelle fois aujourd'hui, nous vous avons préparé une nouvelle sélection des offres les plus intéressantes. Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Bose, Xbox, Playstation... retrouvez les "top bons plans" sur toutes les marques et les produits les plus prisés.Retrouvez tous les bons plans des Soldes chez tous les e-commerçants :Les Soldes de janvier sont bien souvent connues pour les réductions sur l'habillement, le linge de maison ou encore l'électroménager. Mais que les fans de high-tech se rassurent, les bons plans sur les produits high-tech sont également très nombreux. Ces Soldes d'hiver sont donc le parfait moment pour s'équiper sans pour autant se ruiner.Durant 4 semaines, les e-commerçants les plus importants de l'Hexagone se disputent les meilleurs prix sur les produits les plus prisés qui connaissent forcément un fort succès durant cette période de promotions.Parmi les stars des Soldes, les smartphones se hissent bien entendu à la première place. Apple, Huawei, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Honor... toutes les plus grandes marques s'affichent à prix soldés. Pour ceux qui souhaitent changer de smartphone, les Soldes d'hiver sont une très bonne occasion d'acquérir l'un des derniers téléphones mobiles sortis sur le marché à un prix imbattable !Autres produits très recherchés, les PC portables et les tablettes tactiles sont bien entendu de la fête. Les PC portables de bureau, tout comme les PC portable gaming s'affichent à des prix très intéressants et il serait dommage de passer à côté de telles promotions.Pour les amoureux de musique, les casques et les écouteurs bluetooth très tendances voient aussi leur prix chuter. Une bonne occasion d'acquérir le fameux Bose Quiet Confort II ou l'excellent Sony WH-1000XM3 avec de belles réductions.Enfin, pour les amateurs de jeux vidéo, les consoles sont bien évidemment concernées par ces Soldes d'hiver. Ainsi les consoles Nintendo Switch, PS4 ou encore Xbox sont accessibles à des prix très attractifs, parfois proches de ceux observés durant le Black Friday. Et parce qu'une console de jeux ne va jamais sans une belle TV, les e-commerçants proposent également des prix compétitifs sur les Smart TV de toutes marques.Après avoir fait la course en tête durant le Black Friday, Amazon et Cdiscount font une nouvelle fois la course en tête pour ces Soldes d'hiver 2020. La raison de ce succès est principalement du aux offres très intéressantes sur les produits high-tech. Ainsi, les deux géants du e-commerce dans l'Hexagone proposent très régulièrement les prix les plus bas sur bon nombre de produits.Autre point fort non négligeable, Amazon et Cdiscount proposent un très vaste catalogue de références sur les plus grandes marques, permettant ainsi aux internautes d'acheter des produits habituellement chers à des prix atteignant parfois moins 50% !Vous l'aurez compris, dès mercredi la 2ème démarque de ces Soldes d'hiver sera lancée. Au programme : une pluie de promotions sur les produits déjà soldés durant cette première semaine, mais aussi sur de nouveaux produits. Tout l'intérêt de cette 2ème démarque réside dans les prix qui seront encore plus agressifs. Il faudra donc bien surveiller cette nouvelle salve de promotions qui pourrait bien nous apporter quelques très belles bonnes surprises. Bien entendu, toute l'équipe des bons plans Clubic vous partagera en direct les meilleures offres et promotions !