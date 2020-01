Soldes Amazon : le célèbre casque Sony WH-1000XM3 est à 299€ au lieu de 380€

Le casque Sony en promo à moins de 270 €

De nombreux atouts

Le casque Sony WH-1000XM3 est un produit extrêmement qualitatif qui, selon la marque japonaise, dispose actuellement de la meilleure technologie de réduction de bruit du marché. Cette fonction vous permettra de vous plonger dans votre musique ou votre conversation téléphonique sans être dérangé par les bruits de votre environnement et sans avoir besoin de pousser le volume trop fort.Affiché à 299 € au lieu de 380 €, il vous faudra simplement activer le coupon de réduction de 29,05 € pour ensuite pouvoir bénéficier de ce super prix de 269,95 € sur le site du e-commerçant américain. En plus d'économiser plus de 110 €, vous n'aurez rien à débourser de plus pour recevoir votre casque Sony en quelques jours ouvrés.Pour faciliter vos achats, Amazon vous permet de régler cet accessoire haut de gamme en plusieurs fois, moyennant une participation de quelques euros.En plus d'exceller dans la catégorie « réduction de bruit », le casque sans fil de chez Sony s'en sort également très bien en termes d'autonomie. L'appareil vous fera ainsi profiter de quelques 30 heures d'utilisation avec le mode de réduction activé. Une fois arrivé au bout des capacités de sa batterie, recharger le casque ne vous prendra que quelques minutes pour des heures d'écoute. En effet, en branchant pour seulement 15 minutes l'accessoire audio, vous repartirez pour 8 heures d'utilisation.Avec ce casque bluetooth Sony, vous pourrez contrôler le volume et le choix de votre musique simplement en touchant l'oreillette. L'appareil est également doté de la fonction Quick Attention qui vous permet de baisser le volume sonore du casque en un clin d'œil. L'accessoire ne pèse que 255 grammes et est vendu dans son élégant coloris noir.Le casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 changera votre façon d'écouter vos musiques préférées et de discuter au téléphone, peu importe le lieu dans lequel vous vous trouvez. C'est un très bon investissement qu'on ne peut que vous recommander, surtout lorsqu'il est accessible à ce prix !