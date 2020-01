Soldes : équipez votre PC d'une RTX 2060 SUPER PNY pour 339,99€ seulement

Une nouvelle manière de vivre vos jeux préférés

Le ray-tracing : la nouvelle technologie phare du jeu vidéo PC

Le PC reste la plateforme de jeu la pus prisées des gamers. Pour la réactivité offerte par le couple clavier/souris, bien plus précis qu'une manette, mais aussi pour les graphismes bien souvent supérieurs à ceux des versions consoles. C'est pourquoi de nombreux gamers ne jurent que par le PC pour jouer à leurs titres préférés dans les meilleures conditions possibles.La carte graphique GeForce RTX 2060 SUPER est la toute dernière en date conçue et produite par les équipes d'NVIDIA. Elle permet d'obtenir de meilleures performances visuelles, avec des images plus fines et riches de détails, tout en maintenant une haute fréquence d'images pour gagner en fluidité.Le gros avantage de la carte graphique RTX par rapport à ses concurrentes et la possibilité d'afficher du ray-tracing dans les titres compatibles. Pour faire simple, cette technologie permet de gérer dynamiquement chaque rayon de lumière dans l'environnement 3D afin de créer des effets visuels à couper le souffle et ultra-réalistes. Les reflets dans de l'eau, les explosions ou les débris dans l'air n'ont jamais eu l'air aussi vrais pour une immersion sans cesse renforcée.Selon NVIDIA, les performances sont jusqu'à 6 fois supérieures avec cette carte graphique que par rapport aux composants antérieurs. Même avec vos titres plus anciens vous accédez à une qualité visuelle à vous claquer la rétine et redécouvrez les environnements conçus par les développeurs.Prêts à mettre à jour votre équipement ? Profitez alors des Soldes d'hiver 2020 pour mettre la main sur la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER à seulement 339,99€.