Samsung, Xiaomi, Honor, Realme et Oppo : 5 smartphones pas chers pour les Soldes

5 smartphones à petit prix, mais de qualité

Samsung, Xiaomi, Honor, Realme et Oppo en tête d'affiche

Impossible de trouver un bon smartphone sous la barre des 200, voire des 300 euros ? Nous allons vous prouver que c'est faux avec cette sélection de mobiles à l'excellent rapport qualité-prix. Il s'agit de modèles qui sont de base réputés pour être abordables relativement à leur niveau de performances. Alors quand en plus, on peut profiter de réductions en cette période de soldes, on se retrouve avec des tarifs extrêmement intéressant. Nous avons de plus choisi des produits vendus sur des plateformes de commerce en ligne reconnues, comme Amazon ou Cdiscount, pour un achat en toute confiance.On commence avec le Realme 5 Pro, dans sa configuration 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Ce modèle de smartphone est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché actuellement pour un mobile à moins de 250 euros, même sans promotion. Il est aujourd'hui affiché à 199 euros sur Amazon, mais il est possible de réaliser une économie de 20 euros en entrant le code promo ULGCZHPD lors du paiement. L'appareil passe alors à 179 euros, un excellent tarif. Surtout que l'expédition est gérée par Amazon. Disponible en coloris bleu ou vert.Côté fiche technique, difficile de trouver mieux pour ce prix. Le smartphone est équipé d'un écran LCD de 6,3 pouces avec définition FHD+ et ratio 19,5:9. Une encoche waterdrop abrite le capteur photo frontal de 16 MP avec ouverture f/2.0. Et à l'arrière, la marque, qui fait partie du même groupe que Oppo, OnePlus et Vivo, a réussi à inclure un quadruple capteur photo, ainsi composé : principal 48 MP f/1.8 + ultra grand angle 8 MP f/2.2 + macro objectif 2 MP f/2.4 + capteur de profondeur 2 MP f/2.4.L'autonomie est assurée par une généreuse batterie de 4035 mAh avec recharge rapide 20W pour passer de 0 à 50% en seulement 30 minutes. Son SoC Snapdragon 712 est une référence dans le milieu de gamme : il permet une navigation fluide et de lancer n'importe quel jeu.Toujours sur Amazon, c'est le Xiaomi Redmi Note 8 Pro en coloris blanc et vert et variante 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne qui est disponible à bon prix : 229,99 euros. Le produit est expédié par Amazon et vous bénéficiez de la livraison gratuitement. Avec ce mobile, Xiaomi confirme que sa gamme Redmi reste l'une des meilleurs de l'industrie en termes de rapport qualité-prix.Le Note 8 Pro bénéficie d'un grand écran LCD de 6,53 pouces avec définition FHD+, ratio 19.5:9 et 500 nits de luminance. Une encoche en forme de goutte d'eau permet de proposer une caméra frontale de 20 MP et ouverture f/2.0 en gardant beaucoup d'espace pour la dalle. A l'arrière, l'appareil photo est composé de quatre modules : un capteur principal 64 MP f/1.9, un ultra grand-angle 8 MP, f/2.2, un macro objectif 2 MP f/2.4 et un capteur de profondeur 2 MP f/2.4.Les performances sont confiées au SoC Helio G90T du fondeur MediaTek. L'un des principaux points forts du mobile est aussi son autonomie, excellente grâce à la présence d'une batterie d'une capacité de 4500 mAh, qui est en plus compatible recharge rapide 18W.Ce n'est pas le plus impressionnant des smartphones de cette sélection, mais il conviendra aux inconditionnels de Samsung. Le Galaxy A10 est disponible en noir, bleu et rouge au prix de 149 euros chez Cdiscount. Il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté, les abonnés à cette formule profitent donc des avantages qui en découlent. Ce modèle dispose de 2 Go de RAM et de 32 Go d'espace de stockage, extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD.Le Galaxy A10 embarque un écran LCD de 6,2 pouces avec définition HD+ 720p et ratio 19:9. On retrouve le même design que sur ses concurrents avec cette fameuse encoche waterdrop abritant le capteur photo pour les selfies (5 MP et ouverture f/2.0). Au dos, Samsung propose un unique module de 13 MP et f/1.9.Samsung a cette particularité de fabriquer ses propres puces. Sur ce modèle, c'est un SoC Exynos 7884 d'entrée de gamme qui a été choisi. L'appareil est doté d'une batterie de 3400 mAh. Moins cher que les autres propositions, ce mobile est donc aussi moins bien fourni. Il conviendra surtout aux enfants ou personnes âgées pour un premier mobile ainsi que pour les habitués de Samsung qui veulent un téléphone pouvant gérer l'essentiel.Oppo est de plus en plus présent en Europe, et c'est du tout bon pour les consommateurs. Son A5 (2020) est vendu au prix de 179 euros sur Cdiscount par la boutique officielle Oppo France, qui dispose du label Excellence du site de commerce en ligne français. C'est une réduction de 10% sur le produit, normalement à plus de 200 euros, à l'occasion des soldes.Côté specs, le smartphone dispose d'un écran LCD définition HD+ 720p et ratio 20:9. Là encore, on a droit à une encoche waterdrop en haut pour la caméra 8 MP f/2.0. Au dos, bonne surprise avec la présence de quatre capteurs photo : principal 12MP + ultra grand-angle 8MP +2MP + module de profondeur 2MP.C'est le Snapdragon 665 de Qualcomm qui fait tourner la machine, couplé à 3 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage, extensible jusqu'à 256 Go avec une carte microSD. Amateurs d'endurance, vous allez être servis : l'Oppo A5 embarque une massive batterie de 5000 mAh et est compatible recharge inversée pour charger d'autres appareils sans fil. Une fonction d'habitude réservée aux mobiles haut de gamme.Nous terminons cette sélection avec le Honor 20 Lite, qui est affiché à 229,99 euros au lieu de 249,90 euros sur Cdiscount dans son coloris Phantom Blue. Abonnés Cdiscount à volonté, vous bénéficiez de tous vos avantages lors de l'achat de ce produit. Pour les autres, la livraison standard est offerte en France métropolitaine.Il est équipé d'un écran LCD de 6,21 pouces avec définition FHD+ 1080p et ratio 19,5:9. Et surprise, il y a une encoche en forme de goutte d'eau pour le capteur photo frontal de 32 MP et ouverture f/2.0. A l'arrière, ce sont trois modules qui nous attendent : un capteur principal de 24 MP f/1.8 associé à un ultra grand-angle de 8 MP f/2.4 et à un capteur de profondeur de 2 MP f/2.4.C'est le SoC Kirin 710 de HiSilicon (Huawei) qui est en charge des performances. Il n'existe qu'une configuration de ce modèle : 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. La batterie de 3400 mAh est compatible recharge 10W.Et c'est tout pour cette fois ! Vous avez ici le meilleur de ce que l'on peut avoir dans la fourchette de prix 149-229 euros, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix.