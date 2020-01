Soldes Darty 2020: Samsung Galaxy Tab S5E à seulement 399€ au lieu de 449€

Un objet simple et performant pour toute la famille

Une fiche technique solide pour d'excellentes performances

La tablette tactile est aujourd'hui l'ordinateur familial par excellence. L'appareil, souvent accessible à tous les membres du foyer, permet à la fois de consulter le web bine installé dans son canapé, mais également de visionner films et séries, de communiquer avec ses amis ou de traiter ses mails et documents professionnels. La tablette est un appareil polyvalent, adapté à tous les besoins du quotidien.Samsung propose avec sa Galaxy Tab S5E un appareil à la fiche technique très avancée, à commencer par son écran Super AMOLED de 10,5 pouces et de résolution 2560 x 1600 pixels. L'appareil est capable d'afficher des millions de couleurs à l'écran, ce qui améliorera la qualité de vos vidéos et des vos photos mais permettra également aux professionnels de l'image de travailler plus efficacement sur leur tablette en mobilité.Du côté des performances, Samsung a mis le paquet en intégrant à sa tablette un processeur Samsung Octo Core 2 x 2 GHz + 6 x 1,7 GHz. Le stockage est de 64 Go SSD, pour un chargement rapide de vos contenus et de vos applications et vous pouvez ajouter une carte micro SD pour augmenter le stockage de votre tablette en quelques secondes.Enfin l'autonomie ne sera pas un problème puisque la Tab S5E possède une batterie de 7040 mAh, pour une autonomie de plusieurs jours sans que vous ayez à passer par la case recharge. Un vrai argument face aux PC portables et un bonheur pour les utilisateurs souvent en déplacement.La Samsung Galaxy Tab S5E est proposée par Darty au prix de 399,99€ durant les Soldes 2020. Ne laissez pas passer cette offre exceptionnelle !