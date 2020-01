Soldes 2020 : prix le plus bas jamais vu sur le Samsung Galaxy S10+

La Galaxy Samsung vous attend

Un smartphone renversant !

Nous allons faire un tour chez Cdiscount pour bénéficier de cette bonne affaire. Dépêchez-vous car les stocks pourraient rapidement s'épuiser. Le site bordelais propose le paiement en quatre fois, soit 204,52€ par mensualité. Vous pouvez également choisir de louer le smartphone en réglant un montant de 32,99€ chaque mois (première échéance à 116,99€). Une assurance tous risques est incluse et vous n'aurez aucun frais de retour à la fin du contrat. Pour profiter de la livraison gratuite sous un jour ouvré, n'oubliez pas d'activer votre essai à Cdiscount à volonté (puis 29€ pour la première année). L'e-commerçant bordelais met également à votre disposition une garantie casse d'un an à 74,99€ et deux ans à 94,99€.Le Samsung Galaxy S10+ dispose d'un écran AMOLED 6,4 pouces avec une définition de 3040 x 1440 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Exynos 9820 accompagné par 12 Go de RAM et d'une mémoire interne très généreuse de 1 To. Les performances de ce mobile sont tout simplement épatantes. Vous naviguerez sur l'interface avec une fluidité optimale et les jeux les plus gourmands en ressources tourneront à fond. Aucune concession ne vous sera demandée. Mais ce n'est pas encore terminé...Passons maintenant à la partie consacrée aux photos en précisant que le Samsung Galaxy S10+ dispose de trois capteurs dorsaux. Le premier module atteint 12 mégapixels, le second est un grand-angle de 16 mégapixels et le dernier est un télé-objectif de 12 mégapixels également. À l'avant, c'est un double capteur 10 mégapixels + 8 mégapixels qui se chargera de vos selfies. De son côté, la batterie 4100 mAh dispose d'une autonomie d'environ une journée complète. Le mobile est étanche face à la poussière et à l'eau lors d'une immersion prolongée. Enfin, le capteur d'empreintes digitales se trouve sous l'écran.Ce Samsung Galaxy S10+ est un smartphone haut de gamme aux capacités impressionnantes. Il saura vous satisfaire au quotidien grâce à sa puissance et à son ergonomie. Il s'agit tout simplement d'un des meilleurs smartphone de la marque sud-coréenne à l'heure actuelle.