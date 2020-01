Soldes 2020 : la sélection Clubic des meilleures promotions sur les smartphones Xiaomi

Les téléphones Xiaomi deviennent des incontournables pour les utilisateurs français

Trois appareils performants et à petits prix

Xiaomi ne s'est lancée en France que depuis presque deux ans que ses smartphones sont déjà très populaires et appréciés des consommateurs hexagonaux. La marque est aujourd'hui connue pour ses appareils qui n'ont rien à envier aux téléphones haut de gamme de la concurrence, mais proposés à des prix deux fois inférieurs.Pour ces Soldes d'hiver 2020, la marque est mise en avant par les différents revendeurs en ligne, qui vous permettent de faire l'acquisition de l'un de ses smartphones d'exception à un prix encore plus abordable que d'habitude. De quoi transformer votre vie numérique, sans toutefois vous ruiner.On commence cette sélection avec le Redmi Note 7. Xiaomi vous propose un appareil possédant un écran de 6?3 pouces FHD+ avec une excellente luminosité et une très belle gestion de la colorimétrie pour profiter de vos photos et de vos contenus en permanence.L'appareil toune sous un processeur Qualcomm Snapdragon 660 associé à 3 Go de mémoire vive et possède 32 Go de stockage pour vos applications et vos documents. Pour la partie photo, le constructeur a fait le choix d'un module double caméra de 48 mégapixels et de 5 mégapixels pour le téléobjectif utilisé également pour le mode portrait. A l'avant un capteur de 13 mégapixels se charge de vos selfies.Ce modèle très grand public et puissant pour à la fois communiquer, vous divertir et jouer en toute fluidité vous est proposé à un prix de 169€ chez Darty.Autre téléphone Xiaomi, le Mi Mix 2S ne passe pas inaperçu avec son écran bord à bord de 5,99 pouces et sa large surface d'affichage. Le modèle se veut haut de gamme avec ses 6 Go de RAM embarqués et sa puce Qualcomm Snapdragon 845, encore aujourd'hui l'une des plus rapides disponibles sur le marché mobile.Pour la photo, Xiaomi a fait le choix d'un double capteur de 12 mégapixels chacun, ainsi que d'un capteur frontal de 5 mégapixels. Ses 128 Go de stockage vous permettent de déposer autant de photos et de vidéos que vous le souhaitez et l'appareil tient une journée complète avec sa batterie de 3400 mAh et son mode de recharge sans fil.Ce smartphone puissant et dopé à l'intelligence artificielle est quant à lui disponible à la Fnac, qui le propose pour ce mois de Soldes 2020 à un tarif de seulement 479€, soit 20% de réduction immédiate.Enfin, comment finir cette sélection sans évoquer le Mi A2 ? Ce téléphone s'adresse au très grand public et la marque chinoise a réalisé un très beau téléphone, puissant et solide pour les plus petits budgets.L'appareil possède un écran de 5,99 pouces IPS HD+, et à l'intérieur est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 660. Le smartphone embarque Android One, une version dédiée aux téléphones d'entrée de gamme leur permettant de fonctionner sans ralentissement et de manière parfaitement fluide pour l'intégralité des applications utilisées quotidiennement.Cet appareil, parfait pour les gens souhaitant un très bon téléphone sachant faire l'essentiel, est proposé par Darty avec un rabais de 41%, soit un prix de 179€. Commandez dès à présent pour ne pas rater cette occasion exceptionnelle.