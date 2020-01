Soldes Cdiscount : Smart TV LG 65" LED 4K UHD

LG vous aide à économiser

Une TV riche en possibilités

C'est encore une fois Cdiscount qui est en charge de cette réduction. Parmi les modalités bonnes à savoir, vous pouvez compter sur le paiement en quatre fois, soit 179,17€ au moment de l'achat puis 179,16€ par échéance. Il est important de préciser que la livraison à domicile vous sera facturée à partir de 29,99€ et si vous récupérez le colis en point retrait, tablez sur 9,99€ supplémentaires. Les avantages Cdiscount à volonté ne sont pas utilisables sur cet article. Enfin, le site bordelais met à votre disposition une garantie panne + casse de 4 ans à 109,99€ et une option "Satisfait ou Remboursé" de 2 mois à 35,99€.En ce qui concerne les caractéristiques de ce téléviseur, il arbore un écran avec une diagonale de 65 pouces (soit 165 centimètres) et une résolution 4K. Bien entendu, la technologie HDR est également de la partie. Il s'agit d'une TV NanoCell qui profite donc d'une image plus détaillée et les couleurs sont améliorées grâce à cette technologie conçue par LG. Du côté des interfaces, vous pouvez compter sur la présence de 4 ports HDMI et 2 USB.Mais la partie visuelle n'est pas la seule à profiter d'une qualité optimale. Ainsi, le son a également droit à un traitement de faveur via le DTS Virtual X. Les haut-parleurs diffusent un son pur et multidimensionnel. Puisque nous sommes en présence d'une Smart TV, vous pourrez connecter cette dernière à internet. En faisant cela, vous pourrez accéder à du contenu depuis de nombreuses applications comme Netflix, YouTube et Prime Video. Enfin, vous pourrez aussi passer par des commandes vocales via l'Assistant Google ou Alexa.Ce téléviseur fabriqué par LG est extrêmement complet en terme de contenu et de possibilités offertes à l'utilisateur. Vous pourrez profiter de vos programmes préférés dans des conditions optimales, autant au niveau du son que de l'image. N'hésitez pas une seule seconde !