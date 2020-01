Soldes Amazon : Xiaomi Redmi Note 8 32Go Noir à moins de 150€ !

Un rapport qualité-prix ultra convaicant

Une autonomie renversante

Vu le succès grandissant de la marque chinoise, les boutiques virtuelles s'arrachent les produits Xiaomi pour vous les proposer au meilleur prix. Aujourd'hui, c'est le Redmi Note 8 qui est à l'honneur chez Amazon avec cette offre très compétitive qui vous permettra d'acquérir le smartphone pour seulement 149,99 €. Le Note 8 est un smartphone d'entrée de gamme doté de sérieux arguments, à commencer par une belle taille d'écran de 6,3 pouces et par un processeur alerte et dynamique, le Qualcomm Snapdragon 665.Comme le géant américain prend en charge les frais de port sur cet article, vous n'aurez rien de plus à dépenser que le prix de votre téléphone. Fidèle à ses habitudes, le e-commerçant vous permet de régler votre achat en 4 fois (contre quelques euros supplémentaires).Un des points forts des smartphones Xiaomi, et des Redmi en particulier, est sans aucun doute leur excellente autonomie. Avec une batterie d'une capacité de 4000 mAh, le Redmi Note 8 ne déroge pas à la règle et se hisse parmi les appareils les plus endurants du marché.Bien équilibré et agréable à utiliser, le smartphone pèse 190 g et arbore un écran Gorilla Glass 5 d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Côté mémoire, le Note 8 dispose d'une RAM de 3 Go et d'un espace de stockage interne de 32 Go. Avec son quadruple appareil, la partie photo du smartphone chinois est assez réjouissante et vous permettra de prendre de très jolis clichés de jour. On peut également noter que le téléphone Xiaomi a l'avantage de posséder un connecteur mini jack de 3,5 mm.Pour vous procurer un smartphone simple mais performant et très endurant, ne ratez pas cette bonne affaire proposée par Amazon.