Soldes Cdiscount : Samsung, CHiQ, TCL, Haier, notre sélection de Smart TV en promo

Notre sélection de Smart TV en promo chez Cdiscount

Des TV conçues pour les offres de streaming

La TV connectée apporte des dizaines de services à ses utilisateurs

Une image et un son toujours plus immersif

La télévision fait de la résistance. En 2020 le secteur reste extrêmement dynamique et avec l'explosion des services de streaming ainsi que l'apparition de nouvelles technologies d'image et de son, le téléviseur reste l'écran principal de la maison. Cdiscount vous propose dès à présent des remises très importantes sur des modèles signés Samsung, TCL ou encore Philips. Pas besoin de vous rendre sur le site pour trouver le produit idéal, nous avons listé les meilleures offres ci-dessous !La Smart TV est l'appareil high-tech de 2020, sans aucune contestation. On parle souvent de la fin de la télévision, d'un appareil daté à l'heure des smartphones et des tablettes tactiles. Et pourtant le milieu de la télévision n'a jamais été aussi prolifique, les constructeurs renouvelant sans cesse leurs gammes et améliorant leurs modèles avec l'intégration de nouvelles technologies.Car la télévision est aujourd'hui, et plus encore qu'auparavant l'écran principal de la maison. Si les émissions de TV et les chaines linéaires n'intéressent plus les jeunes, les différents services de streaming explosent littéralement année après année. Netflix bien sur est le service le plus populaire du monde, avec près de 170 millions d'abonnés sur la planète, mais on peut également citer Amazon Prime Video qui est le deuxième service en termes d'abonnés dans le monde.Aux côtés de ces deux bulldozers, Disney arrive avec son propre service de streaming, qui a déjà recruté plus de 20 millions d'abonnés sur seulement trois territoires. Apple est également présente depuis la fin de l'année et en France, Canal+ et OCS, avec l'exclusivité des contenus HBO, sont parmi les acteurs locaux les plus populaires.Toutes ces offres de contenus proposent les meilleures séries du moment mais également les derniers films des plus grands auteurs internationaux, souvent en exclusivité. Mais pour en profiter, encore faut-il avoir accès aux différentes plateformes, et mieux encore sur le plus grand écran de la maison. C'est là que les Smart TV, ou téléviseurs connectés, rentrent en jeu.Les téléviseurs connectés intègrent de nombreuses applications par défaut, et bien souvent Netflix. Le service de streaming jouit d'une telle notoriété que les différents constructeurs ajoutent l'accès au catalogue depuis l'écran d'accueil de leurs appareils mais également via un bouton dédié sur la télécommande.Pour les autres services, les constructeurs proposent un catalogue d'applications à télécharger selon ses abonnements et ses besoins de contenus. Certaines marques utilisent d'ailleurs Android TV, le système d'exploitation de Google qui offre un accès au Google Play Store et ses centaines d'applications.Bien évidemment la majeure partie d'entre elles concerne la vidéo en streaming, comme Twitch mais également des services de musique en ligne comme Spotify, Tidal ou encore Deezer. Votre téléviseur peut devenir également une console de jeux avec des applications adaptées pour un gameplay à la manette ou encore à la télécommande.Enfin les constructeurs sont de plus en plus nombreux à installer un assistant vocal au sein de leurs appareils, qu'il s'agisse de Google Assistant ou d'Amazon Alexa. Vous pouvez ainsi demander à votre téléviseur d'une simple commande vocale à lancer un film précis ou un épisode de série, mais également demander à changer de chaine, augmenter le volume ou même la météo du jour ou les dernières actualités. Votre téléviseur devient un véritable centre de votre vie numérique.Si vous êtes accroc à votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez basculer simplement d'un écran à l'autre avec la compatibilité Chromecast. D'un simple clic sur votre téléphone, votre vidéo YouTube, Netflix ou tout autre service se lance sur l'écran de télévision pour en profiter dans les meilleures conditions.Samsung, Philips ou TCL ont tous trois intégrés les dernières technologies audio et vidéo pour profiter des films et séries de la meilleure des manières. Cela passe tout d'abord par la 4K. Tous les téléviseurs proposés dans cette sélection sont compatibles avec cette nouvelle résolution qui offre des images plus précises et plus détaillées.La 4K c'est aussi et surtout le HDR, une nouvelle norme colorimétrique qui change radicalement votre expérience télévisée. Cette technologie permet d'afficher plus de couleurs à l'écran et plus de nuances grâce à un contraste renforcé. Les images prennent une autre dimension et vous vous immergez complètement dans les univers développés par les équipes créatives des studios hollywoodiens.Enfin le son n'est pas en reste et les différents téléviseurs modernes sont compatibles avec les dernières normes comme le Dolby Atmos. Cette technologie déjà présente dans plusieurs salles de cinéma diffuse le son en hauteur pour envelopper le spectateur dans le film ou la série. Effet garanti pour les possesseurs de home-cinéma compatibles et les téléviseurs seuls sont travaillés pour simuler un son plus enveloppant et offrir une expérience toujours plus impressionnante.Le tout dans des appareils d'une très grande finesse. Les écrans sont toujours plus grands mais les designers des différents marques réussissent à réduire millimètre après millimètre la taille des écrans plats, qui n'ont jamais été aussi plats, mais également des bordures autour de la dalle LED ou OLED. Plus que de simples téléviseurs, ce sont de vraies oeuvres d'art que proposent aujourd'hui les marques les plus actives sur le marché, pour des prix toujours plus bas année après année.Découvrez dès à présent les offres Cdiscount dédiées aux téléviseurs connectés. Ces modèles vous permettront de profiter de tous les contenus actuels et à venir dans une qualité d'image et de son ahurissante. Des télés d'exception à prix cassés, comment ne pas résister ?