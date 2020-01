Soldes Amazon : les écouteurs Bluetooth Aukey à seulement 31,98€

Un son qui fera vibrer votre budget

Ergonomiques, solides et endurants

Retournons chez Amazon pour profiter de cette remise exceptionnelle. Même si vous le savez peut-être déjà, rappelons que la livraison à domicile est offerte pour les habitants situés en France métropolitaine. Pour les plus impatients, sachez que vous pouvez recevoir votre commande chez vous sous un jour ouvré en activant l'essai de 30 jours à Amazon Prime (puis 49€/an). Un remboursement intégral pourra même être effectué sous les 45 jours une fois l'achat effectué et la garantie de remplacement est valable pendant deux ans.Ces écouteurs de la marque Aukey peuvent se connecter à n'importe quel appareil (smartphone, tablette, ordinateur...) grâce au Bluetooth 5.0. La connexion sera d'une stabilité impeccable, ce qui renforcera la qualité sonore de vos morceaux favoris. Le kit mains-libres vous permettra aussi de prendre des appels avec les écouteurs. Chaque reconnexion se fera très facilement car une fois le premier appairage effectué, les oreillettes se connecteront immédiatement à l'appareil souhaité dès qu'ils seront retirés de leur étui.Aukey a simplifié au maximum les commandes utilisables pour contrôler ses écouteurs. En effet, tout passera par le tactile pour paramétrer vos musiques ainsi que les appels. Autre bon point, l'autonomie de la batterie. Les écouteurs tiendront pendant 5 heures voire jusqu'à 25 heures grâce aux quatre recharges supplémentaires offertes par l'étui de charge inclus. Enfin, ces modèle est fait pour vous accompagner durant votre sport puisqu'il est très léger et résiste aux éclaboussures ainsi qu'à la transpiration.Les écouteurs Aukey sont devenus une véritable référence pour des milliers d'utilisateurs. Ce nouveau tarif très abordable tombe à pic si vous avez besoin d'une nouvelle paire vraiment performante. Vous pouvez foncer les yeux fermés !