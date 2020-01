Xiaomi Bracelet Mi Band 3 connecté à 12,99€ au lieu de 29,99 €

Un compagnon sportif sur votre poignet

Toutes vos notifications en un coup d'oeil

En janvier, c'est le grand bal des bonnes résolutions. Et dans cette liste, souvent interminable, le sport arrive souvent dans les premières positions. Si vous souhaitez vous motiver durant toute l'année pour aller courir ou vous rendre à la salle de sport, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 3 peut vous y aider.La marque chinoise vous propose un bracelet d'activité qui vous sert tout d'abord à compter vos pas et vos calories dépensées tout au long de la journée. D'un simple coup d'oeil, vous pouvez savoir si vous êtes bien lancés pour cette nouvelle journée, ou au contraire s'il faudra un peu plus d'efforts pour compléter votre objectif de 10 000 pas quotidiens.Le bracelet est également un compagnon pour vos activités sportives. L'appareil intègre différentes activités et vous permet de suivre votre progression que vous fassiez de la course à pied, du renforcement musculaire, de la nage ou encore de la marche. Vous pourrez également suivre la qualité de votre sommeil avec son mode dédié et son autonomie de 20 jours.Enfin le Xiaomi Mi Band 3 est plus qu'un simple appareil de suivi d'activité et vous permet de rester connecté tout au long de la journée. Le bracelet peut afficher vos notifications, vos derniers messages et même les derniers évènements ajoutés dans votre calendrier, sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche.Découvrez dès à présent tous les services rendus par cet accessoire qui deviendra vite indispensable à tout moment de la journée. Pour les Soldes 2020, Cdiscount vous propose le Xiaomi Mi Band 3 à seulement 12,99€ au lieu de 29,99€ habituellement. Une offre exceptionnelle à ne pas laisser passer.