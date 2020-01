Soldes : forte baisse de prix sur le Huawei P30 Pro 128Go chez Amazon

Le P30 Pro accessible en solde à moins de 620 €

Des caractéristiques impressionnantes

À sa sortie en avril dernier, le Huawei P30 Pro 128 Go affichait un prix de 999 €. Une somme importante qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Si le smartphone haut de gamme reste un investissement, avec son étiquette abaissée à 619 €, il devient aujourd'hui largement plus accessible pour le commun des mortels.En commandant votre P30 Pro sur Amazon, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite. Le smartphone mettra alors une bonne semaine à arriver à destination. Si vous êtes pressé, vous pouvez choisir de vous faire livrer en accéléré via Amazon Prime ou simplement en payant des frais de livraison. Le site de e-commerce américain propose un paiement en plusieurs fois qui peut être étalé sur 24 mois maximum.Le Huawei P30 Pro est la Rolls des smartphones, un appareil ultra performant qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment grâce à ses performances en termes de photographie. Et pour cause, le smartphone de la célèbre marque chinoise dispose d'une combinaison d'objectifs tout simplement épatante en proposant un capteur principal de 40 mégapixels f/1.6 OIS SuperSensing, un objectif grand angle de 20 mégapixels, un périscope à 8 mégapixels ainsi qu'un capteur TOF qui fait du très beau travail sur la profondeur du champ. À l'avant, la caméra à 32 mégapixels (f/2.0) ne déçoit guère et prendra de magnifiques selfies.En plus de ses prouesses côté photo, le P30 Pro bénéficie d'une avalanche d'atouts qui font de ce smartphone un excellent appareil. Son design robuste et élégant met en valeur un sublime écran AMOLED incurvé de 6.47 pouces offrant une définition de 2340 x 1080 pixels. Le Huawei embarque un processeur Kirin 980 (7 nm), quelques 8 Go de mémoire vive et une batterie gigantesque d'une capacité de 4 200 mAh. Il répond à la norme d'étanchéité IP68 et dispose d'un capteur d'empreintes sous l'écran.Ne tardez pas pour vous procurer le P30 Pro car, à l'heure où ce Bon Plan est rédigé, il ne reste d'ores et déjà que 6 exemplaires en stock !