Soldes 2020 : toutes les promotions sur la gamme Microsoft Surface

Les offres exceptionnelles sur la gamme Surface pour les Soldes 2020

Les promotions en détail

Surface Pro 7 : jusqu'à moins 374€

Surface Laptop 3 : économisez jusqu'à 397,35€

Surface Book 2 en promotion jusqu'à moins 950€

Surface Go : exceptionnellement à partir de 404,10€

Surface Headphones économisez 114€ sur le casque audio intelligent

Pour ces Soldes d'hiver, il est peut-être utile de penser au renouvellement de votre matériel informatique. Et Microsoft est depuis quelques années un acteur majeur du secteur qui a développé sa marque Surface pour proposer plusieurs designs pensés pour la mobilité et l'efficacité.Le constructeur propose tout simplement des rabais compris entre 10 et 20% sur ses machines les plus populaires. Cela fait plusieurs centaines d'euros de remise sur des machines ultra performantes, équipées des meilleurs composants et des meilleurs processeurs pour à la fois travailler, consulter le web mais également jouer aux derniers titres du moment en déplacement dans le train, une chambre d'hôtel ou tout simplement depuis chez vous.Ces offres incluent également des réductions sur les accessoires composant l'écosystème Surface et notamment la housse-clavier Type Cover. Ils permettent d'utiliser la Microsoft Surface comme un ordinateur classique et taper rapidement ses documents mais également de naviguer plus facilement dans l'interface avec son trackpad intégré.Quand on parle de Microsoft, on parle également de services et ces Soldes 2020 sont l'occasion d'acquérir une licence Office 365 à moindre coût. La suite bureautique de l'éditeur est désormais une offre complète de services dédiés aux professionnels, avec entre autres une messagère instantanée, des outils de travail collaboratif et de l'espace de stockage en ligne.Découvrez dès à présent les réductions proposés par le constructeur américain, votre future machine s'y trouve surement.La Surface Pro 7 est la toute dernière tablette tactile conçue par les équipes de Microsoft. Avec son écran tactile de 12,3 pouces, vous avez un accès complet à vos documents et à vos contenus sans restriction. L'appareil vous permet à la fois de travailler avec un clavier physique ou tactile, mais également de dessiner ou de prendre des notes manuscrites grâce à son stylet proposé en option. L'appareil est tout autant un ordinateur qu'un cahier de notes numérique, pour ne rater aucune idée évoquée en réunion.Equipée d'un processeur Intel de dernière génération et de Windows 10 dans sa version complète, vous pouvez installer n'importe quelle application et travailler dans les meilleures conditions où que vous soyez.Découvrez la Surface Pro 7 avec une réduction de 15%, soit 374,85€ d'économies, et 20€ supplémentaires avec l'achat du pack Avantages qui vous offre une réduction sur l'abonnement Office 365 et des accessoires à prix réduits.En octobre dernier, Microsoft a revu également son ordinateur portable dérivé de sa gamme de tablettes Surface. L'appareil est plus classique mais également très bien fini, avec un boitier en aluminium et un large trackpad pour naviguer dans l'interface de Windows 10 et dans vos documents de manière optimale.L'écran est d'une talle de 13,3 pouces et les composants ont entièrement été revus pour apporter plus de puissance au quotidien mais également une autonomie d'une journée, très utile lors de vos différents déplacements quotidiens. Microsoft vous propose jusqu'à 397,35€ de réduction sur votre modèle, et jusqu'à 417€ sur le pack Avantages, incluant une réduction sur Office 365.La Surface Book 2 est l'ordinateur le plus innovant proposé par Microsoft récemment. Le modèle est un immense écran de 13,5 pouces détachable et associé à une base comprenant le clavier complet et le trackpad. Vous pouvez à la fois l'utiliser comme un ordinateur portable classique ou en mode tablette lorsque vous passez d'un bureau à un autre. Un vrai produit polyvalent.La fiche technique en fait un monstre de puissance avec 17 d'heures d'autonomie au maximum, une puce Intel Core i5 de 7ème génération et 8 Go de mémoire vive. 128 Go de stockage SSD complètent la configuration initiale de cet appareil, qui peut monter jusqu'à 1 To d'espace de stockage.Microsoft vous propose jusqu'à 759,80€ d'économies selon la configuration que vous choisissez lors de votre commande, et 20€ supplémentaires pour l'achat du pack Avantages et d'un an d'accès à Office 365.La Surface Go est la proposition de Microsoft pour le plus grand public et les étudiants. Microsoft n'a pas touché à son concept de base mais a fait quelques compromis en matière de composants pour à la fois proposer une expérience très fluide quelque soit l'application sur laquelle vous travaillez, mais également un prix très doux.Microsoft vous propose jusqu'à 72,90€ d'économies sur votre configuration. Choisissez votre appareil parmi les différentes options proposées et obtenez une fois de plus 20€ d'économies supplémentaires sur un abonnement Office 365.Les Surface Headphones sont désormais disponibles en France ! Microsoft propose avec ce casque audio une nouvelle manière d'écouter sa musique en déplacement. L'appareil intègre un dispositif de réduction de bruit active, pour éliminer les sons environnants et profiter de vos artistes préférés sans être dérangé.L'appareil offre un design original, très léger et faisant corps avec votre morphologie. Les écouteurs sont équipés de zones tactiles pour contrôler votre musique et le volume d'un simple geste, sans sortir votre smartphone. Enfin l'autonomie est de 15 heures, avec un mode de recharge rapide pour regagner plusieurs heures d'écoute en seulement quelques minutes.Le Surface Headphones vous est proposé avec 30% de réduction, soit 114 euros de rabais immédiat sur cet appareil exceptionnel.