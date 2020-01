Soldes 2020 Fnac: jusqu'à -70% sur les TV 4K Samsung, LG et Sony

Quel téléviseur choisir durant les soldes ?

C'est le produit plébiscité par les consommateurs durant une période promotionnelle comme les soldes. Les téléviseurs affichent bien souvent des tarifs très agressifs et il est facile de trouver notre bonheur sans se ruiner. Nous avons donc sélectionné pour vous plusieurs TV 4K qui vous permettront d'apprécier vos programmes favoris dans les meilleures conditions possibles. Mais l'image n'est pas le seul facteur à prendre en compte au moment de choisir le modèle qui vous fait rêver. Nous détaillerons dans cette sélection les éléments à vérifier avant de passer à la caisse.Avant de découvrir les téléviseurs qui se sont invités dans cet article, rappelons qu'ils sont tous disponibles chez la Fnac. L'enseigne française dispose de quelques avantages non négligeables que nous énumérerons aussi via cet article.En attendant, vous pouvez vous jeter sur ces téléviseurs Sony, LG et Samsung sélectionnés par nos soins durant les soldes d'hiver 2020.Comme nous aimons le répéter, il n'est pas toujours facile d'y voir clair parmi tous les bons plans publiés lors des soldes d'hiver 2020. C'est d'autant plus vrai dans le royaume des téléviseurs puisqu'il existe une multitude de modèles. Ces dernières années, la 4K est devenue la norme même si pratiquement aucun programme n'utilise cette définition pour l'instant. Là où cela devient intéressant, c'est pour les jeux vidéo et les films. Vous pourrez les admirer avec une qualité visuelle optimale et c'est pourquoi il vaut mieux se tourner vers une TV Ultra HD. La technologie HDR émerveillera également vos pupilles avec des éclairages plus réalistes.Mais l'image ne fait pas tout ! En effet, d'autres paramètres doivent être scrutés avec attention avant de passer à la caisse. Par exemple, pensez à bien vérifier la qualité des hauts-parleurs car vous pourriez être forcé d'acheter une enceinte supplémentaire si le son venait à être médiocre. Il est également recommandé de se renseigner sur la connectique de chaque appareil. Selon la marque et le modèle, il y aura plus ou moins de ports HDMI et/ou USB mis à votre disposition. Si vous souhaitez connecter une ou plusieurs consoles et d'autres périphériques comme des disques durs, vous devez impérativement vous informer là-dessus.Enfin, il y a aussi le cas des Smart TV. À l'instar de tous les produits "Smart", elles peuvent se connecter à internet. Vous pouvez alors lancer des applications pour visionner du contenu sur Netflix, YouTube, Prime Video et bien plus encore. Si vous comptez utiliser ces services, assurez-vous que le téléviseur en promotion est bien une Smart TV. Enfin, si votre budget est limité, n'hésitez pas à consulter la consommation énergétique (représentée par une lettre) de l'appareil concerné. Cela vous évitera d'alourdir votre facture d'électricité.L'enseigne française au fameux logo jaune a tout ce qu'il faut pour vous aider dans votre quête du bon plan parfait. Déjà, elle possède des rayons extrêmement complets dans tous domaines de la high-tech et c'est aussi le cas au sujet des téléviseurs. Le choix ne manque donc pas et même si nous avons sélectionné les meilleures promos actuellement disponibles, n'hésitez pas à vous balader sur la Fnac pour dénicher d'autres produits qui pourraient vous convenir. Si vous comptez acheter, voici quelques informations pratiques à savoir.Tout d'abord, la Fnac met à votre disposition la livraison gratuite et la possibilité de payer en plusieurs fois. Si vous n'êtes pas souvent chez vous, l'option vous permettant de retirer gratuitement une commande en magasin vous soulagera grandement. De plus, vous pouvez aussi profiter de l'option "Satisfait ou remboursé" mais aussi du retour sans frais supplémentaires en magasin. Notez également que vous serez uniquement débité au moment où votre article sera expédié. Mais les avantages ne se cantonnent pas à ce que nous venons d'évoquer.Ainsi, vous pouvez aussi adhérer à Fnac+ pour profiter de bonus très avantageux durant les soldes. Nous pensons par exemple à la livraison sous un jour ouvré. Des remises sont même réservées aux adhérents sur des centaines d'articles comme des livres, des voyages ou encore des CD. Nous vous conseillons donc d'activer sans plus attendre votre essai de 30 jours. Pensez à résilier pour ne pas être facturé une fois la période gratuite arrivée à son terme.Maintenant que vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à vous jeter sur le téléviseur de vos rêves. Dans tous les cas, vous ne risquez pas grand chose puisque nous avons sélectionné les meilleurs modèles possibles. N'hésitez pas à nous questionner si vous avez des interrogations concernant la promotion ou certains aspects d'une TV. Nous vous laissons profiter des soldes d'hiver et vous donnons rendez-vous très vite sur Clubic pour de nouvelles réductions.