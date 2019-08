🔥 Soldes Cdiscount : PC portable Dell Inspiron 13 7380 à 645,99€ au lieu de 799€

Le Dell Inspiron 13 7380 en soldes

Les principales caractéristiques du PC portable

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesC'est donc par l'intermédiaire du site Cdiscount que l'on peut se procurer en soldes le Dell Inspiron 13 7380. Affiché en temps normal à 799 euros, le PC portable voit son prix baisser à 645,99 euros ; soit une belle remise de près de 154 euros. L'enseigne française de l'e-commerce donne la possibilité de payer l'appareil en 4 mensualités.Pour information ou pour rappel, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si la livraison en point relais a été choisie.À propos des principales caractéristiques du PC portable, le Dell Inspiron 13 7380 dispose d'un écran Full HD de 13,3 pouces (avec une résolution de 1920 x 1080px), d'un processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8265U cadencé à 1.6 GHz, d'une mémoire RAM de 8 Go, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une carte graphique Intel UHD Graphics 620 et du système d'exploitation Windows 10.Pour la connectique, on retrouvera 1 port USB 3.1 Gen 1, 1 port USB 3.1 Gen 1 (PowerShare), 1 port USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort, 1 port HDMI et 1 prise combo casque/microphone.Enfin, le PC portable possède une garantie de 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement).