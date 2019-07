🔥 Soldes Darty : derniers jours pour profiter des promotions jusqu'à moins 50%

Darty : dernières promotions pour les retardataires

5 bons plans Darty pour la fin des Soldes d'été

Ces ultimes remises ont été mises en ligne par Darty . L'enseigne propose donc une nouvelle vague de réductions pour des appareils de grande qualité. Évoquons tout d'abord quelques modalités puisque vous aurez la possibilité de payer en trois ou quatre fois sur la totalité des produits présents dans cette sélection. Ce n'est pas tout puisque Darty permet également à ses clients de retourner l'article acheté s'il ne convient pas à leurs attentes. Généralement, cette période de rétractation est de 15 jours. Enfin, la livraison à votre domicile sera à chaque fois offerte. Il faut bien reconnaître que la marque française est une des plus souples en ce qui concerne les modalités d'achat... d'où le fameux "contrat de confiance" régulièrement mis en avant.Nous allons donc nous attarder sur une liste de produits high-tech. Vous y trouverez un smartphone, un ordinateur portable, une trottinette électrique, un aspirateur robot ainsi qu'un téléviseur 4K. Il y en a clairement pour tous les besoins et tous les budgets. En effet, même si ces articles sont soldés, il s'agit tout de même de modèles performants venant des plus grandes marques. Vous voilà prévenu, cette sélection va envoyer du lourd !Débutons par la. Il s'agit d'un ordinateur portable hybride pouvant être utilisé comme une tablette. Vous pourrez donc le transporter n'importe où grâce à son poids de 522 grammes. Concernant les spécificités plus techniques de ce produit, nous retrouvons un écran tactile 10 pouces PixelSense avec une définition de 1800 x 1200 pixels. Le processeur embarqué est un Intel Pentium Gold 4415Y. Il est accompagné d'une carte graphique Intel HD Graphics 615, de 4 Go de RAM et d'un SSD avec un espace de stockage de 64 Go. Windows 10 sert de système d'exploitation et la batterie offre jusqu'à 9 heures d'autonomie en lecture vidéo. Les performances vous permettront d'utiliser des logiciels comme Office, naviguer sur internet ou même regarder des vidéos sur Netflix par exemple. Pour ce qui est de la connectique, un port USB-C est présent avec un port microSD, une prise casque et un port Surface Connect à charge rapide. Bref, un superbe modèle pour faire de la bureautique et naviguer sur le web.Place au. Il arbore un écran 6.4 pouces dont la définition est de 2310 x 1080 pixels. Un processeur Kirin 980 est de la partie avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Le capteur photo 48 mégapixels présent à l'arrière vous permettra de capturer des vidéos en 4K et celui de 25 mégapixels positionné en frontal sera parfait pour vos selfies. La batterie 4000 mAh tiendra sans problème pendant plus de deux jours. La reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone est également embarquée et le capteur d'empreintes digitales peut aussi être utilisé pour le déverrouillage. Une prise jack 3.5 mm est bien présente. Le Honor View 20 brille dans absolument tous les domaines et à un tel prix, vous auriez tort de passer à côté.Continuons avec. Son appellation vient du fait que vous pouvez le contrôler directement depuis votre smartphone via l'application Neato. Il peut fonctionner pendant 2 heures et couvrir une surface d'environ 170 m². Grâce à sa technologie Laser, l'aspirateur pourra identifier les obstacles sur sa route afin de les éviter. Il effectuera aussi plus facilement le nettoyage de chaque zone. C'est un modèle qui s'adapte à toutes les surfaces et il dispose de deux modes : maison et zone spécifique. De nouvelles fonctionnalités peuvent même être ajoutées au fil du temps via des mises à jour. Cet exemplaire fait peu de bruit et aspire avec grande efficacité les poils d'animaux grâce à ses filtres très performants. Si vous devez le recharger, sachez que cela ne prendra que 2h30.Poursuivons avec. Elle profite d'une vitesse maximale de 20 km/h et d'une autonomie de 15 kilomètres grâce à sa batterie en lithium-ion d'une capacité de 4400 mAh. Pour vérifier le niveau de charge ou encore la vitesse, un écran LCD a été intégré au guidon. Ce dernier offre une très bonne maniabilité au conducteur grâce à ses poignées grip antiglisse. La trottinette peut supporter un poids maximal de 100 kg et son manche se replie pour pouvoir la transporter facilement. Darty précise bien que ce modèle est destiné pour des trajets courts et occasionnels.Nous terminons cette sélection sur. Elle profite d'un écran 55 pouces (139 centimètres) avec une définition en 4K. Du côté des connectiques, 3 prises HDMI, 3 ports USB, 1 VGA, 1 entrée PC audio, 1 sortie casque et 1 sortie audio numérique coaxiale sont à votre disposition. Sur l'ensemble de vos programmes, la luminosité sera parfaite grâce au rétroéclairage Full LED intégré. Il s'agit donc d'un téléviseur complet qui est adapté à tous les usages. Vous pourrez regarder des films, des émissions ou même jouer à une console de jeu en profitant d'un rendu visuel optimal.C'est ici que notre sélection s'achève. Faites vite car les soldes sont bientôt terminées. Restez bien connecté sur Clubic pour ne rater aucune promotion.