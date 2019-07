🔥 Soldes Fnac : Smart TV HD 32" CHiQ à 164,99€ au lieu de 229€

Un très bon rapport qualité/prix

Acheter sur la Fnac

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesLeest un téléviseur d'une taille intermédiaire de 32 pouces, soit une diagonale de 80 cm, qui est facile à installer dans n'importe quelle pièce de votre foyer. Il offre de bonnes caractéristiques à un prix déjà abordable et qui le devient encore plus grâce à cette remise de 64,01 euros. L'écran possède une résolution HD de 720 p et une belle luminosité de 200,00 Cd/m². Sa fréquence de balayage est de 60,00 Hz.La Smart TV vous fera profiter facilement et en quelques secondes des services de streaming comme Netflix ou Youtube. Elle reçoit le Wi-Fi et elle est notamment équipée de 2 ports USB et de 3 entrées HDMI (ARC/CEC). Avec ce téléviseur, vous pourrez voir votre facture d'électricité diminuer de quelques euros grâce à sa classe énergétique A+. Le téléviseur CHiQ ne trahit pas sa marque puisqu'il affiche un design élégant en arborant une jolie couleur gris métal.En commandant sur le site du magasin français vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite ainsi que de la liberté de payer en plusieurs fois. Il faudra néanmoins pour cela payer quelques frais supplémentaires. Le délai habituel de livraison est de 3 jours à 7 jours ouvrés. Un des gros avantages qu'il y a à commander sur la Fnac est sans nul doute de pouvoir bénéficier d'un service client très personnalisé. Ce-dernier vous permet en effet de poser toutes les questions que vous souhaitez, sur un produit ou sur sa livraison, directement au vendeur qui vous répond rapidement.Une télévision élégante et équipée de tous les services modernes indispensables et à petit prix, c'est ce qu'offre la Smart TV HD 32" CHiQ L32G5000.