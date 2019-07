🔥 Sony, Senheiser, Bose : 4 casques audio en promo chez Amazon

Écouter dans de bonnes conditions

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesCertaines musiques ont besoin de se confronter à l'air et à l'acoustique d'une pièce pour s'épanouir, d'autres révèlent toute leur profondeur musicale et l'intimité de leurs sonorités grâce à l'écoute au casque . Ces deux façons de consommer de la musique sont totalement complémentaires et affinent notre oreille pour une expérience plus juste et plus sensible. Pour vraiment profiter de l'écoute au casque, le choix de l'appareil est primordial. Il faut apprécier la marque et son esthétique, être à son aise avec l'équipement et, bien sûr, le casque doit répondre à nos exigences en terme de qualité et de technologie. Car aujourd'hui, cet accessoire nous accompagne partout, chez nous, dans la rue ou en balade et doit aussi servir à prendre sereinement nos appels téléphoniques. Pour vous communiquer les meilleures offres, notre Team Clubic vous présente rapidement une sélection de casques en promotion que propose le géant américain Amazon.Commençons cette sélection en beauté puisque nous nous intéressons tout de suite à un appareil qui bénéficie d'une très grosse réduction. Leest en effet en ce moment à 95,01 euros au lieu de 149 euros. Le son est bien traité dans ce casque sobre et confortable qui bénéficie d'un son Hi-Fi. Il est équipé qu'une puce NFC et permet ainsi un appairage rapide. L'utilisation se fait avec ou sans fil tandis que les oreillettes se pivotent facilement pour faciliter le rangement du Senheiser HD 4.40 BT.Allons chez Sony pour cette deuxième promotion avec levendu actuellement à 119 euros au lieu de 179,90 euros. Comme indiqué, ce produit dispose d'une forte capacité à diminuer le bruit ambiant pour vous permettre une écoute réellement immersive. Cette technologie s'active et se désactive grâce au bouton NC. Sa batterie à toutes épreuves en fait un fidèle compagnon pour des écoutes à l'extérieur. L'autonomie du Sony WH-CH700N peut en effet durer jusqu'à 35 heures. Il bénéficie également de la charge rapide qui satisfera les plus impatients.Notre troisième article de cette sélection est encore unqui est descendu depuis peu à 140,25 euros au lieu de 199 euros. La marque allemande propose un bluetooth 4.0 et un réducteur de bruit de qualité. Sa batterie tient également la route puisque vous pourrez profiter sans problème de 19 heures d'écoute avec le bluetooth et le Noise Gard activés. Les commandes présentes sur l'écouteur sont là pour faciliter votre expérience et vous permettre de prendre vos appels sans faire attendre votre interlocuteur.Le dernier casque en vente à petit prix sur Amazon que nous avons sélectionné est le produit le plus cher de ce Bon Plan mais est aussi le plus haut de gamme. Leest actuellement à seulement 270 euros pour un prix initial de 379,95 euros. Cet accessoire intelligent vous permet de régler le niveau du service de réduction de bruit et ainsi vous adapter à chaque situation d'écoute. Son double micro améliore vos communications téléphoniques et facilite l'accès aux commandes vocales. Vous pourrez interpeller directement Alexa ou Siri grâce au logiciel QC35 II. Côté autonomie, vous pourrez profiter de 20 heures d'écoute sans que votre casque Bose ne montre de signes de faiblesses.Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix parmi ces casques de grandes marques en promotion. Pour chacun de ces modèles, Amazon propose le paiement en 4 fois en échange de quelques euros supplémentaires.