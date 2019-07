🔥 Bon plan Amazon : aspirateur robot Neato D750 à 479,99€ au lieu de 949,99€

Aspirateur robot Neato : votre futur meilleur ami

Un aspirateur robot bien armé

Si vous craquez devant les chiens, fondez devant les chats et vous éparpillez en babillage devant le moindre lapin, vous connaissez aussi sûrement la corvée du nettoyage quotidien de ces pénibles poils que laissent derrière eux ces petits animaux par ailleurs si attachants. Ne tremblez plus lorsque Médor secoue son pelage, lea sorti une édition spéciale animaux domestiques pensée tout particulièrement pour que vous profitiez de vos compagnons à quatre pattes sans passer des heures à faire le ménage.Le robot Neato est un appareil haut de gamme qui offre une autonomie maximale de 120 minutes. Adapté aux espaces importants, il possède un grand réservoir qui stocke toute la poussière et les poils accumulés sans qu'il ne soit nécessaire de le vider après chaque utilisation. Le robot intelligent a été conçu en forme de D pour nettoyer efficacement les coins et aspirer près des murs avec un maximum de précision. L'aspirateur sans fil est livré avec ses deux filtres, sa brosse de rechange et un accessoire qui facilite son nettoyage.Au moment de programmer votre robot, vous avez le choix entre deux modes d'utilisation. Le mode turbo, vif et offensif, laisse éclater toute la puissance de l'appareil pour nettoyer les pièces même très sales en un temps record. Le mode Eco, quant à lui, plus doux et silencieux, maintient votre intérieur propre sans consommer beaucoup d'énergie. Grâce à son système laser ultra performant, le robot D750 ne reste pas bloqué car il sait parfaitement contourner les obstacles. À la pointe de la technologie, le Neato D750 se connecte en Wi-Fi et peut se commander avec Alexa.Rendez-vous sur le site d'Amazon pour découvrir le détail des capacités de ce bel aspirateur robot qui bénéficie en ce moment à d'une réduction de 49%.