🔥 Bon plan Amazon : enceintes multiroom Bose Soundtouch 10 à 209€ au lieu de 349€

Enceintes Bose Soundtouch 10 : un duo de choc

À lire aussi : Ecouteurs bluetooth, notre comparatif

Des enceintes connectées

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesCe n'est pas une mais deux bonnes affaires que vous allez pouvoir faire avec cette nouvelle offre spéciale soldes sur. En effet, ce pack contient deux enceintes à tout petit prix qui vous fera économiser pas moins de 190€. Ce pack permet de diffuser toute la musique que vous souhaitez dans plusieurs pièces en même temps sans avoir besoin de déplacer votre enceinte. Lesbénéficient de tout le savoir-faire de la marque pour un son clair, puissant et d'une belle profondeur. Leurs dimensions sont de 8,7 x 14,1 x 21,2 centimètres, des enceintes ni trop grandes, ni trop petites pour vous offrir de belles performances tout en restant discrètes.Les enceintes multiroom de Bose fonctionnent avec la plupart des appareils Alexa, vous pourrez donc contrôler le volume de votre musique ou changer de chanson, simplement en parlant à voix haute. Les Soundtouch 10 se connectent en Wi-Fi comme en bluetooth, pour vous permettre d'accéder à vos services de streaming préférés, comme Deezer ou Spotify, sans avoir besoin de fil. Point fort qui les rendent très pratiques, elles peuvent diffuser toutes deux la même musique simultanément aussi bien qu'un son différent chacune. Vous pouvez donc inonder votre maison de vos sons préférés ou être plusieurs à diffuser votre musique en même temps. Les plus impatients d'entre vous apprécieront l'installation rapide de ces enceintes Bose qui se connectent en quelques instants après avoir téléchargé l'application SoundTouch.Pour profiter de ces enceintes sans casser votre tirelire, vous pouvez choisir le paiement en 4 fois et bénéficier des frais offerts. Tous les renseignements sont sur le site d'Amazon. Comme d'habitude, on vous conseille de bien lire les conditions et de surveiller également les délais de livraison.