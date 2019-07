🔥 Soldes Amazon : Clavier multimédia sans fil Logitech K400 Plus à 19,90€ au lieu de 35,90€

Un clavier sans fil avec pavé tactile intégré à moins de 20 euros

Un contrôle à distance de votre ordinateur connecté à votre téléviseur

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc sur la version française du site Amazon qu'il faudra se tourner pour acquérir le clavier sans filà exactement à 19,90 euros ; soit 16 euros moins cher par rapport à son tarif normal.Pour éviter de débourser un euro supplémentaire pour des frais de port, il est conseillé de privilégier la livraison gratuite en point retrait. Jusqu'au 30 octobre 2019, la livraison est en effet offerte sans minimum d'achats de la part du site marchand.Profitez d'un contrôle à distance de votre médiacenter avec le clavier sans fil Logitech K400 Plus. Grâce à cet accessoire, vous avez la possibilité de regarder des vidéos, de naviguer sur Internet, de discuter avec vos amis et bien plus encore, le tout depuis votre canapé.Compact et léger, le K400 Plus de Logitech dispose d'un pavé tactile intégré de 8,9 cm et d'une portée sans fil de 10 mètres pour assurer une connexion maximale dans les plus grands salons.Le clavier signé Logitech a notamment été conçu pour une utilisation sur Windows 7, Windows 8, Windows 10 (et version ultérieure), Android 5.0 (ou version ultérieure) et Chrome OS. La configuration du clavier K400 Plus est assez simple. Il suffit de brancher le récepteur compact Unifying à un port USB et vous pouvez commencer immédiatement à profiter de votre système.L'appareil vous a convaincus ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le lien ci-dessous.