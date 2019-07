🔥 Soldes Darty : Android TV LED Thomson 55" 4K 50 Hz à 399€ au lieu de 699€

Android TV en promo pour les soldes d'été

Un téléviseur ultra connecté Android TV

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesVous avez donc jusqu'à la fin des soldes d'été (et ce, dans la limite des stocks disponibles) pour acquérir la TV LED Thomson 55UD6406 chez Darty à 399 euros, soit une remise immédiate de 300 euros par rapport au prix initial de l'appareil.L'achat en ligne étant indisponible dans certains départements français, il est donc conseillé de cliquer sur le bouton "Retirer en magasin" puis de saisir un code postal ou un département en fonction de votre localisation. Après avoir trouvé votre magasin, il suffit alors de cliquer sur "Choisir ce magasin" et vous accéderez ainsi à l'étape du panier.Le téléviseur est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Leest équipé d'un écran de 55 pouces (soit une diagonale de 139 cm) et de la technologie 50 Hz (PPI 1200 Hz). Tournant sous Android TV, le téléviseur dispose de la fonctionnalité Smart TV, ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier des applications comme Youtube, Netflix ou encore le Play Store de Google.Côté connectique, les 2 ports USB permettent de brancher votre clé USB ou votre disque dur pour écouter votre musique, visualiser vos photos ou regarder des vidéos au format MPEG4 et AVI. Enfin, le téléviseur 55UD6406 est également équipé de 3 ports HDMI 2.0 et d'une sortie optique.