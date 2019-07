🔥 Soldes Amazon : Pack 2 Philips Hue Play à 104€ au lieu de 129€

Un pack de 2 Philips Hue Play en promo

Compacte, discrète et polyvalente

C'est donc sur la plateforme Amazon où il est possible de se procurer en promotion un pack de ampoules connectées 2 Philips Hue Play au tarif de 104 euros, soit 20% de remise par rapport à son prix initial. Les frais de port sont gratuits pour une livraison à domicile puisqu'il s'agit d'un achat supérieur à 25 euros. Ou sinon, vous pouvez également choisir la livraison en point relais en fonction de vos prochaines disponibilités pour la réception du produit.La barre de lumière Hue Play vous permet de créer une ambiance vive dans votre logement. Vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs et profiter des différents effets lumineux. Vous pouvez ainsi la poser sur le sol, sur une armoire, ou la monter derrière votre téléviseur.L'utilisateur peut également profiter de toutes les fonctionnalités Hue de loisirs, comme la synchronisation avec les films, les jeux et la musique, et les scénarios lumineux personnalisables. Pour cela, un pont Hue supplémentaire est nécessaire.Vous avez aussi la possibilité de contrôler vos luminaires avec votre voix à l'aide d'Amazon Alexa, Apple HomeKit ou l'Assistant Google. Enfin, le système Philips Hue est compatible avec de nombreux systèmes domotiques tels qu'Amazon Echo, Google Home, Apple HomeKit, Nest, Samsung SmartThings, Yale, Razer, IFTTT et Logitech.