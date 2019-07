🔥 Soldes Cdiscount : Pc portable Lenovo Legion 15 à 759€ + 25€ bon d'achat

Bon d'achat offert de 25€ pour l'achat d'un PC portable Lenovo Legion

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesVous avez donc jusqu'à ce soir à 18h pour acheter le PC portable Lenovo Legion 15" Y530-15ICH à 759€ sur Cdiscount. Le site e-commerce français offre à ses membres un bon d'achat de 25 euros. Pour avoir ce bon d'achat, il faudra écrire un avis sur la fiche produit du PC portable qui devra être publié avant le 23 août 2019 inclus.Concernant l'achat du produit, vous avez la possibilité de l'acquérir en une fois ou en 4 mensualités. La livraison du produit est gratuite par l'intermédiaire d'un point relais.Idéal pour les gamers, le PC portable Lenovo Legion Y530-15ICH est équipé d'un écran Full HD de 15,6 pouces (IPS - résolution 1920 x 1080), d'un processeur Intel Core i7 (8ème génération) 8750H cadencé à 2.2 GHz, de 8 Go de RAM, d'un disque dur de 1 To, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti et d'une autonomie maximale de 9,5 heures.Côté connectique, l'appareil dispose de 3 ports USB 3.1, d'un port USB-C, d'un port HDMI 2.0, du Display Port, d'un port LAN RJ45, d'une prise casque et d'une prise micro. Enfin, le PC portable possède une garantie de 2 ans.