🔥 Soldes Darty : smartphone Samsung Galaxy Note 9 128 Go à 518€

Le Galaxy Note 9 en promo chez Darty

La perfection à l'état pur

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesC'est Darty qui a mis en ligne cette réduction durant les soldes d'été 2019. La firme française ne s'occupe pas de l'expédition du smartphone mais ce dernier est bien envoyé depuis la France. Pour ce qui est des modalités à prendre en compte, sachez que la livraison à votre domicile est offerte et qu'elle sera faite sous 5 à 10 jours ouvrés. Concernant la garantie, elle est valable pendant une année. Nous pouvons donc passer aux spécificités techniques de l'appareil.Lepossède un écran Amoled Infinity 6.4 pouces avec une définition de 2960 x 1440 pixels. Le processeur équipé est un Exynos 9810 accompagné par 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. Vous pourrez ajouter une carte microSD d'une capacité maximale de 400 Go. Qu'il s'agisse de l'écran ou des performances, il n'y a vraiment pas grand chose à redire. Vous verrez que c'est également le cas dans tous les autres domaines...Passons à la partie photo puisque nous retrouvons un double capteur 12 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 4K à l'arrière. Celui positionné en frontal pour vos selfies est un 8 mégapixels. La batterie 4000 mAh permet au smartphone de tenir pendant deux jours si vous l'utilisez normalement. Ce sera forcément moins si vous faites tourner des jeux ou si vous passez beaucoup d'appels. Terminons en précisant qu'une prise jack est aussi de la partie et qu'elle restitue un son de qualité.Concluons en annonçant sans détour que leest un mobile absolument parfait. Les performances sont de haute volée, l'écran est resplendissant, l'appareil photo s'en sort très bien en haute comme en basse lumière et l'autonomie est clairement à la hauteur pour un smartphone de cette taille. Si vous êtes à la recherche d'un modèle bon dans tous les domaines et doté d'une dalle extrêmement grande, alors foncez sans plus attendre !