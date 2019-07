🔥 Soldes Amazon : PC portable HP Chromebook à 199€ au lieu de 299€

HP Chromebook 14-db0003nf en promo

14" FHD, 4 Go RAM, 64 Go eMMC,... toutes les caractéristiques du Chromebook

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesIl faudra donc se tourner sur le site français d'Amazon pour acheter le PC portable HP Chromebook 14-db0003nf à 199 euros, soit 100 euros moins cher par rapport à son prix initial et encore moins cher que l'offre Prime Day. Sorti en mars 2019, l'appareil dispose d'une garantie de 2 ans de la part du constructeur et il est livré gratuitement à domicile ou en point relais (en fonction de vos disponibilités).Restez productifs et amusez-vous avec lede 14'' grâce à notamment un accès facile à vos applications Android préférées.Parfait pour la maison, le travail ou encore l'école, le Chromebook est équipé du système d'exploitation Chrome OS (non équipé de Windows), d'un écran 14'' Full HD IPS WLED anti-reflets (résolution 1920 x 1080px), d'un processeur APU AMD A6-9220 (2,5 GHz, 1 Mo de mémoire cache, 2 cœurs), d'une mémoire vive de 4 Go DDR4 SDRAM intégrée, d'un espace de stockage de 64 Go eMMC d'une carte graphique AMD Radeon R4 et d'un clavier AZERTY.Concernant la connectique, l'appareil dispose de la technologie sans fil Wifi (802.11a, 802.11b, 802.11g), du Bluetooth et de 2 ports USB 2.0.Enfin, le Chromebook mesure 22,7 x 33,7 x 1,8 cm et pèse 1,5 kg.