🔥 Soldes : Huawei, Xiaomi, Honor, quel smartphone à moins de 200€ choisir ?

Huawei, Xiaomi, Honor : des smartphones pas chers

Découvrez nos 5 smartphones à moins de 200€ sur Amazon

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesLa liste qui va suivre contient des produits qui viennent tous de chez Amazon . Ainsi, vous pourrez centraliser facilement vos achats si vous avez besoin de plusieurs mobiles. Ces derniers ont tous une similitude puisque leur prix respectif ne dépasse pas les 200€. Cependant, nous n'avons pas sélectionné pour autant des modèles peu performants. En effet, les plus grandes marques mondiales se sont invitées à la fête comme Xiaomi, Huawei ou encore Honor (une sous-marque détenue par le géant chinois Huawei). Elles sont très réputées pour leurs smartphones d'entrée de gamme ou de milieu de gamme avec un rapport qualité / prix de haut niveau.Comme toujours, nous vous invitons à bien consulter la page de chaque produit afin de tout savoir sur les frais de port et les modalités pour votre paiement. Dans tous les cas, vous pourrez payer en quatre fois si vous le désirez et la livraison est gratuite en France métropolitaine. À présent, passons aux caractéristiques des modèles présents dans cette sélection.Nous ouvrons le bal avec l'éternel. Il est équipé d'un écran 6.3 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 660 et vous pourrez compter sur 4 Go de RAM ainsi que sur une mémoire interne de 64 Go. Le capteur photo arrière atteint 48 mégapixels et celui à l'avant 13 mégapixels.L'autonomie de la batterie s'élève approximativement à deux jours et demi. Pour un prix aussi abordable, vous obtenez un mobile avec de belles finitions, un écran de qualité et une autonomie monstrueuse. Ajoutez à cela la présence d'une prise mini-jack 3.5 mm. Bref, une référence du milieu de gamme.Continuons avec le. L'écran affiche une diagonale de 6.21 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Nous restons donc sur des caractéristiques proches de celles du Redmi Note 7. Un processeur Kirin 710 est présent tout comme 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Un double capteur photo 13 mégapixels + 2 mégapixels a été placé à l'arrière du téléphone et un de 8 mégapixels est de la partie pour vos selfies.La batterie 3400 mAh tiendra facilement une journée pleine. Cet exemplaire arbore un design réussi ainsi qu'un écran bien calibré. Une prise jack répond une nouvelle fois à l'appel.Passons au mobile. Une fois encore, détaillons les caractéristiques techniques de ce smartphone qui possède un écran 6.5 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Le processeur utilisé est à nouveau un Kirin 710 avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. En photo, un capteur 20 mégapixels a été choisi pour l'arrière de l'appareil et un de 16 mégapixels se trouve en frontal. L'autonomie de la batterie 3750 mAh est tout bonnement excellente puisqu'elle tiendra sans difficulté pendant deux jours.Les qualités ne s'arrêtent pas là puisque nous devons bien reconnaître que ce mobile Honor 8X possède aussi une construction robuste et une fluidité exemplaire.À présent, nous allons évoquer le. Vous y trouverez un écran 6.26 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Pour ce qui est du processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 636 qui tiendra la barre accompagné par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go. Pour vos photos, une double caméra 12 mégapixels + 5 mégapixels est de la partie et pour les selfies, un autre double capteur 20 mégapixels + 2 mégapixels est équipé. Ce modèle embarque aussi la reconnaissance de scène via l'IA.La batterie 4000 mAh tiendra pendant deux jours. Bref, des performances très satisfaisantes dans l'ensemble avec une autonomie toujours au rendez-vous et une bonne sortie casque.Enfin, nous arrivons au terme de cette sélection avec le. La diagonale de l'écran fait 6.3 pouces et la définition atteint 2240 x 1080 pixels. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 710, 4 Go de RAM sont de la partie et la mémoire interne s'élève à 64 Go. Pour vos photos et vidéos, un double capteur 20 mégapixels + 2 mégapixels vous épaulera à l'arrière et un 24 mégapixels + 2 mégapixels est situé en frontal. Une autonomie de deux jours est assurée par la batterie 3750 mAh. Bref, un smartphone dans la moyenne de ce qui se fait en milieu de gamme.Vous avez donc pas mal de choix. Si vous deviez en choisir un, nous vous conseillons le. Pour un tarif extrêmement abordable, il comprend tout le nécessaire pour une expérience optimale. Il est performant, robuste et équipé de nombreux composants de qualité. Vous trouverez difficilement mieux.