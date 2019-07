🔥 Soldes Amazon : Huawei MediaPad M5 8" au meilleur prix !

La Huawei MediaPad M5 8 à 237€ pour les abonnés Amazon Prime

À lire aussi : Tablette Android, notre comparatif

Les caractéristiques de la MediaPad M5 8 de Huawei

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc sur la plateforme Amazon qu'on peut se procurer la Huawei MediaPad M5 8 à 237€. Il s'agit d'un tarif préférentiel pour les adhérents Prime du site marchand.Pour rappel, le site e-commerce propose à ses clients non-membres de bénéficier d'un mois gratuit et sans engagement pour son programme Prime.Concernant la livraison, celle-ci est gratuite à domicile. Et grâce au choix de la livraison standard, le prix de la tablette tactile peut baisser à 236€.Concernant les caractéristiques de l'appareil, la tablette tactile dispose notamment d'un écran de 8,4 pouces (résolution 2560 x 1600, pour un format d'affichage 16:10), de 2 haut-parleurs stéréo Harman Kardon et d'un système GPS.La MediaPad M5 8 embarque un disque dur de 32 Go, de 4 Go de RAM, un processeur HUAWEI Kirin 960 Octo-Core et une batterie de 5100mAh. Le tout tourne sous le système d'exploitation Android 8.0 /EMUI 8.0. Les formats vidéo pris en compte sont : .mp4, .avi, .3gp, .m4v, .m4a, .webm, .ts, .3g2, .flv et .mkv.Enfin, l'appareil est fourni avec un chargeur et un stylet.