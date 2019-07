🔥 Soldes Amazon : Ultrabook Dell XPS 13" à 979€ au lieu de 1299€

Les caractéristiques du Dell XPS

Un prix allégé sur l'Ultrabook

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesL'Ultrabook Dell XPS est un PC compact et léger (1,23kg seulement) conçu pour être transporté très facilement et vous suivre dans tous vos déplacements. Son écran de 13 pouces bénéficie de la Full HD et offre un résolution de 1920 x 1080 pixels. L'appareil embarque un processeur Intel Core i5-8265U de 8ème génération à 4.1 GHz ainsi qu'une carte graphique intégrée Intel UHD Graphics 620. Le PC portable de Dell offre de belles performances de stockage et de puissance avec ses 8 Go de RAM et un SSD intégré de 256 Go. Solide et fiable, l'Ultrabook est garanti pendant 2 ans.Le petit PC de la marque américaine voit son prix baisser de 30% avec cette nouvelle offre d'Amazon. Une réduction qui ne passe pas inaperçue sur un ordinateur portable de cette gamme. Si vous vous êtes inscrit à l'offre Prime d'Amazon pour profiter des promotions de ces jours passés, vous bénéficierez de la livraison accélérée sur votre achat. Si ce n'est pas le cas vous pourrez tout de même profiter d'une livraison gratuite. Il est possible de payer le PC en 4 fois pour 250,33 euros par mois. Ce prix inclus les frais de paiement de 2,25%. Comme d'habitude, on vous conseille de bien lire les conditions liées au paiement et à la livraison de vos articles.En plus d'en avoir sous le capot, l'Ultrabook offre un design élégant particulièrement soigné.