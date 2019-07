🔥 Soldes Cdiscount : Ultrabook Asus Vivobook S512FA-EJ027T 15.6" à 664,99€ pour les adhérents

Asus Vivobook en soldes

Asus Vivobook S512FA-EJ027T : ses points forts !

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesDans le cadre de ses Journées à Volonté, Cdiscount fait plaisir à ses membres CDAV en proposant donc l'Ultrabook Asus Vivobook S512FA-EJ027T 15.6" à 664,99€. Afin d'obtenir le tarif indiqué, il faut saisir le codeaprès avoir ajouté l'article au panier. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres au programme Cdiscount à volonté, vous pouvez y adhérer en cliquant sur ce lien Enfin, sachez que la livraison est gratuite à domicile ou en point relais (en fonction de vos disponibilités).Le Vivobook S512FA-EJ027T de la marque Asus est équipé d'un écran Full HD de 15,6" (pour une résolution de 1920 x 1080), d'un processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8265U, de 8 Go de RAM, de 1 To de HDD et de 128 Go en SSD, d'une carte graphique Intel UHD Graphics 620 et du système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits.Pour la partie connectique, on retrouvera une prise combo casque-microphone, un port USB 3.1 Gen 1, un port USB 2.0, un port HDMI et un port USB-C 3.1 Gen 1. Enfin, l'appareil dispose d'une garantie de 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement).