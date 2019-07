🔥 Soldes Amazon : Crash Team Racing Nitro Fueled sur Nintendo Switch en promo

Crash Team Racing Nitro Fueled à prix cassé chez Amazon

Une excellente version Nintendo Switch

Nous allons chez Amazon pour profiter de ce titre soldé pour une durée limitée. Il s'agit donc d'une copie physique desur Nintendo Switch. Vous pourrez non seulement y jouer sur votre télé mais aussi durant vos déplacements sur l'écran de la console grâce à son aspect hybride. Le soft développé par Beenox et édité par Activision conserve tout son charme sur l'écran 720p de la machine de Nintendo. Bien entendu, les qualités principales du jeu résident aussi dans son esthétique et son contenu.Au programme, vous aurez droit à tous les circuits de l'opus sorti sur la toute première PlayStation en 1999. Le mode aventure est bien évidemment de la partie avec l'extraterrestre Nitro Oxyde qui veut recouvrir la planète de goudron. Pour éviter cela, il va falloir décrocher tous les trophées et reliques sur les différents tracés. Vous devrez choisir un personnage de la saga initialement imaginée par Naughty Dog pour mener à bien cette quête. Cependant, vous pourrez changer en cours de route grâce au nouveau mode Nitro-Fueled.Car en plus de ses graphismes magnifiquement colorés,profite de quelques ajouts d'envergure. Déjà, vous pourrez personnaliser votre kart en débloquant de nouveaux éléments au fur et à mesure de votre progression. Les protagonistes sont aussi plus nombreux et peuvent revêtir des skins différents. Comme si cela ne suffisait pas, tout le contenu du jeu Crash Nitro Kart, sorti sur PS2 en 2003, répond à l'appel. Bref, des dizaines d'heures de jeu sont à votre portée.Il serait difficile de faire le tour de tous les modes que le titre possède. Sachez tout de même que vous pourrez apprécier vos parties en multijoueur local avec des amis et, autre nouveauté, en ligne. En résumé, ceest un jeu extrêmement complet qui rappellera de bons souvenirs aux joueurs qui étaient déjà sur les circuits virtuels il y a vingt ans.Les soldes d'été continuent sur Clubic alors n'hésitez pas à visiter notre page dédiée aux bons plans afin de découvrir toujours plus de promotions dans les jours qui viennent.