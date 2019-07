🔥 Soldes pCloud : Nouvelles fonctionnalités pour le Cloud chiffré

pCloud premium : nouvelles fonctionnalitées

La formule à vie par pCloud à -75%

Le succès des offres de l'éditeur ces deux dernières années ne sont plus à prouver et ses 9 millions d'utilisateurs à travers le monde peuvent en témoigner.est pensée pour les particuliers soucieux de garder leurs documents en sécurité. Concrètement l'offre proposedans un cloud sécurisé,de corbeille, leainsi que lades fichiers. Vos fichiers seront hébergés sur différents serveurs et chiffrés avec le protocole 256-bit AES.L'abonnement Premium à vie vous coûtera 122,5€ au lieu de 480€, soit 75% de réduction.pCloud propose une offre "" qui vous permettra d'avoir un espace de stockage privé à vie. Cette offre coûteau lieu de 480€ pouretau lieu de 980€ pourA noter qu'il s'agit environ de 2 ans et demi d'abonnement annuel, ce qui rend ces offre extrêmement intéressantes dans la plupart des cas. Si vous souhaitez aller plus loin, on a confronté pCloud à ses concurrents dans notre comparatif stockage en ligne