🔥 Soldes Cdiscount : Smart TV Hisense 50" 4K HDR à 299€ au lieu de 369€

Smart TV Hisense 50" 4K HDR : ses caractéristiques

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesUne fois de plus, Cdiscount se démarque en cette période de soldes en proposant une jolie remise de 70 euros sur l'achat de la Smart TV Hisense 50". Avec cette réduction, le téléviseur passe ainsi de 369 euros à 299 euros. Et cerise sur le gâteau : vous ne débourserez pas un centime de plus car les frais de port sont offerts pour un retrait du produit en point relais. Le site marchand permet aussi de payer l'appareil en 4 mensualités de 76,79 euros.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, revenons-en aux caractéristiques du téléviseur. Equipé du mode Smart TV, le Hisense H50A6140 dispose du Wifi intégré ; ce qui permet à l'utilisateur d'accéder à internet et aux applications comme YouTube et Netflix. Côté connectique, l'acquéreur retrouvera notamment 3 ports HDMI, 2 ports USB et 1 port Ethernet. Enfin, le téléviseur propose une puissance totale de 20 Watts répartie sur deux haut-parleurs (soit 10 W chacun).