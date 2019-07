🔥 Soldes Amazon : Smartphone robuste Blackview BV9600 Pro à 380€

Blackview BV9600 Pro

Smartphone robuste

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est donc sur le site français d'Amazon que vous pouvez acheter le Blackview BV9600 Pro. Celui-ci est équipé d'un écran AMOLED FHD de 6,21 pouces. À l'intérieur, on retrouve un processeur Helio P60 octa-Core, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Ses performances sont donc idéales pour ceux et celles qui aiment jouer sur leur smartphone.Leest doté d'une caméra frontale de 8 mégapixels, d'une caméra arrière 16 mégapixels + 8 mégapixels et d'une batterie 5580mAh. Ce modèle affiche également une étanchéité via sa norme IP68 qui lui permet de résister à la poussière et d'être immergé jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Sa coque en TPU le rend extrêmement résistant et il ne s'abîmera pas lors d'une chute classique de 1,5m.Enfin, le Blackview BV9600 Pro est fourni avec un chargeur, un câble USB Type C, un casque, un film de protection d'écran et un manuel d'utilisation.