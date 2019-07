🔥 Soldes : Smartphone Huawei P20 128 Go à 279€ au lieu de 329€

Moins de 280€ pour le Huawei P20

Les caractéristiques du Huawei P20

Voici une nouvelle promotion intéressante sur l'un des smartphones les plus connus du constructeur Huawei : le P20. C'est au prix de 279€ (au lieu de 329€) qu'on pourra l'obtenir, sur la boutique en ligne Bouygues Telecom. Pour avoir le smartphone au tarif promotionnel, l'opérateur propose à ses clients de constituer un dossier qui permettra de bénéficier de 50 euros de réduction via une ODR valable jusqu'au 18 août 2019 inclus, le formulaire peut être rempli en ligne.L'appareil est seulement disponible en noir.Lede chezdispose notamment d'un écran FullView 19:9 de 5,84 pouces (résolution FHD+ de 1080 x 2240) ; du processeur HiSilicon Kirin 970 Octo-Core (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.8 GHz) ; d'un double objectif Leica 20 MP + 12 MP, f/1.6 ; d'une caméra avant de 24 MP ; d'un lecteur d'empreintes digitales ; et d'une batterie de 3400 mAh.Tournant sous le système d'exploitation Android Android 8.1 Oreo avec Emotion UI 8.1, le smartphone est équipé de 4 Go de mémoire RAM et de 128 Go d'espace de stockage.