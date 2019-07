🔥 Soldes Amazon : carte MicroSD 32 Go à 5,99€

Carte MicroSD avec adaptateur SD en promotion

Jusqu'à 98 Mo/s de vitesse de transfert

C'est donc sur la version française du site Amazon qu'il faudra se rendre pour acheter la carte mémoire microSDHC SanDisk Ultra d'une capacité de 32 Go à seulement 5,99 €. Cette dernière, qui est fournie avec un adaptateur SD, est livrée gratuitement si la livraison en point retrait a été choisie. Sinon, il faut ajouter 4,99 euros de frais de port pour l'avoir chez soi ; la livraison à domicile étant gratuite à partir de 25 euros d'achats sur le site marchand.Après avoir évoqué l'offre, passons aux caractéristiques de la carte mémoire. Idéale pour stocker des fichier en tout genre depuis les smartphones et les tablettes, la SanDisk Ultra dispose d'une vitesse de transfert allant jusqu'à 98 Mo/s. Vous pouvez charger les applications plus rapidement avec une classe de performance A1. Enfin, elle bénéficie de l'UHS Speed Class U1 et du Speed Class 10 pour l'enregistrement et la lecture vidéo Full HD.