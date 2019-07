🔥 Soldes Cdiscount : Nintendo Switch + Pokemon Let's Go évoli + 35€ eShop à 269€

Nintendo Switch en promo chez Cdiscount

À lire aussi : Nintendo Switch : notre guide pour l'apprivoiser

Nintendo Switch + Pokémon

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesLe prix de ladescend petit à petit et est aujourd'hui à 269€ sur. Une réduction toujours bien appréciable pour cette star japonaise.La Nintendo Switch a réellement su trouvé son public, et pour cause, elle a tout pour plaire. Ultra portable, elle est aussi très confortable avec son écran de 6,2 pouces et sa façon de jouer comme dans son salon. Son pied amovible permet en effet de poser l'écran où l'on veut, tandis que les Joy-Con, les deux manettes rouge et bleu, se détachent facilement pour s'utiliser chacune de son côté. La puissance de sa batterie vous permettra de jouer en autonomie pendant plus deux heures.Ce pack comprend la Nintendo Switch mais pas seulement. Vous bénéficierez également du jeu Pokémon Let's Go Evoli et de 35€ à dépenser sur le Nintendo eShop Le secret du succès de la Switch c'est sa polyvalence. Une fois rentré chez vous, l'appareil se pose sur son support et se branche en HDMI (le câble est fourni) pour vous faire profiter de la taille d'un écran de télévision et du plaisir de jouer bien installé. Les Joy-Con s'adaptent à nouveau pour se transformer en manettes de jeux plus conventionnelles et assurer une bonne prise en main. Deux manières de jouer auxquelles on tient, pour un seul objet et donc un seul achat, le tout très bien pensé. C'est le concept intelligent de la Nintendo Switch.La superbe console de Nintendo se glissera facilement dans votre sac de vacances, pour jouer en solo ou faire de longues parties conviviales entre amis.