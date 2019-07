🔥 Soldes Amazon : micro Blue Yeti noir à prix choc !

Blue Yéti : une vraie belle promotion !

Un micro multifonction

Nous nous rendons donc chez Amazon pour cette réduction plutôt alléchante. Leproduit un son très clair mais aussi très puissant. Ce modèle a été créé spécialement pour les vidéastes qui comptent publier leurs vidéo sur YouTube (le son étant hélas bien trop souvent sacrifié sur un bon nombre de productions). Il sera aussi parfait pour les streamers, pour l'enregistrement de podcasts et bien plus encore.Des commandes audio sont directement intégrées au microphone afin de le mettre en sourdine ou régler le volume du casque. Il embarque aussi quatre diagrammes directionnels : cardioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel et stéréo. Enfin, vous pouvez ajuster le micro ou même le faire pivoter en fonction du son que vous désirez obtenir. La livraison est gratuite en France métropolitaine.Bref, leest idéal pour les professionnel mais convient aussi parfaitement à un usage plus classique comme pour discuter avec un ami sur Skype par exemple.