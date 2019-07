🔥 Soldes : le Xiaomi Note 5 à prix cassé !

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

Redmi Note 5 : le top de l'entrée de gamme sous Android

Pour profiter de ces prix plus qu'alléchants, il suffit de suivre les instructions indiquées sur ce lien . Vous avez jusqu'au 31 août 2019 inclus pour acquérir un Xiaomi Redmi Note 5 et demander le remboursement de 40€. La somme vous sera ensuite versée dans les 90 jours à dater de la réception de votre dossier. C'est long mais ça vaut clairement le coup !Il faut bien l'avouer, le Redmi Note 5 n'est pas le smartphone le plus récent de la marque chinoise. Malgré tout, ce terminal sousa su marquer les esprits lors de sa sortie. Il faut dire qu'il a tout pour plaire :Toutes ces qualités font de ce smartphone un modèle incontournable à moins de 130€. Le Redmi Note 5 reste d'ailleurs l'un des appareils les plus endurants du marché grâce aux nombreuses optimisations logicielles de. Il est largement capable de tenir la charge deux grosses journées, un vrai chameau !La partie photo reste aussi de bonne qualité pour de l'entrée de gamme. Leà l'arrière permet de prendre des bokeh du plus bel effet. Les dernières mises à jour du système ont d'ailleurs apporté un mode dopé à l'IA qui permet d'adapter les couleurs selon la scène photographiée.Vous l'aurez compris, on ne peut que vous recommander cet excellent smartphone. Notre préférence va d'ailleurs au modèle 64 Go, à peine 10€ plus cher que la version 32 Go. Sachant que les prix ne dépassent pas 129€ avec l'ODR, il serait vraiment dommage de passer à côté si vous cherchez à remplacer un smartphone vieillissant.